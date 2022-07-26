شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني طفلك من جفاف العين؟.. تعرف على أسبابه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أسباب مختلفة لجفاف العيون لدى كل من الأطفال والمراهقين، وقد يسبب لطفلك رؤية ضبابية لكن جفاف العين لا يسبب عادة مشاكل دائمة في الرؤية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب جفاف العين وأعراضه وطرق الوقاية، بحسب موقع "health".

ما الذي يسبب جفاف العين عند الأطفال؟

يمكن أن تجعل متلازمة جفاف العين من الصعب على الأطفال القيام بأنشطة يومية منتظمة، مثل القراءة واستخدام الكمبيوتر واللعب.

في بعض الأحيان ، تتعارض العيون المحترقة والحكة والتهيج، جنبًا إلى جنب مع الوميض المستمر، مع التركيز في الفصل الدراسي.

هناك مجموعة من الأسباب يمكن أن تكون مسؤولة عن جفاف عيون طفلك بعضها يشمل:

1. الحساسية الشديدة، مع الجفاف الناجم عن الاستخدام العدواني لمضادات الهيستامين

2. ارتداء العدسات اللاصقة

3. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة (العين الوردية) إلى نوع من جفاف العين

4. نقص التغذية

5. الاستخدام الموسع للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى





ما هي الأعراض المختلفة لجفاف العين عند الأطفال؟كثرة الوميض "الرمش" ، احمرار حول العينين ، فرك العين بشكل مستمر، الابتعاد عن مصادر الضوء ، الشعور بالحرقان أو الحرق في العينين وحولها ، لحظات من عدم وضوح الرؤية ، صعوبة في القراءة ، أو العمل على الأجهزة الرقمية ، أو أي نشاط يتطلب الانتباه البصري.

كيف تعالج جفاف عين طفلك في المنزل

قد يوصي طبيبك بقطرة لتقليل الأعراض المتعلقة بجفاف العين، ولكن يمكنك أيضًا إجراء علاجات منزلية لتخفيف متلازمة جفاف العين.

تتضمن بعض الاقتراحات المفيدة ما يلي:1. تجنب الدخان والأشياء الأخرى التي تهيج العين.

2. تأكد من ارتداء طفلك للنظارات الشمسية التي تلتف حول جوانب الرأس وحاول استخدام القبعات أو المظلات لأنها يمكن أن تحمي عينيك من الشمس والرياح والغبار والأوساخ.

3. لا تستخدم المراوح أثناء نوم طفلك.

5. إذا كان طفلك عادة يرتدي العدسات اللاصقة، فاجعل طفلك يستخدم قطرات إعادة الترطيب أو ارتداء النظارات حتى تشعر عيناه بالتحسن.

6. اجعل طفلك يستخدم الدموع الاصطناعية 4 مرات على الأقل في اليوم.