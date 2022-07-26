شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم عدة.. منها قلة النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم مشكلة شائعة جدًا يعانى منها الكثيرون فالكولسترول هو نوع من الدهون وهى مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد بشكل طبيعي، وإنه حيوي لتكوين أغشية الخلايا وهرمونات معينة وفيتامين د.

وحسب ما ذكره موقع healthline لا يذوب الكوليسترول في الماء، لذلك لا يمكن أن ينتقل عبر الدم من تلقاء نفسه للمساعدة في نقل الكوليسترول ، ينتج الكبد البروتينات الدهنية.

البروتينات الدهنية هي جزيئات مصنوعة من الدهون والبروتينات تحمل الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وهي نوع آخر من الدهون عبر مجرى الدم الشكلان الرئيسيان للبروتين الدهني هما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة هو أي كوليسترول تحمله البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة إذا كان دمك يحتوي على الكثير من الكوليسترول الضار، فقد يتم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول بدون علاج ، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

نادرًا ما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ظهور أعراض في البداية. لهذا السبب من المهم فحص مستويات الكوليسترول بشكل منتظم.

في معظم الحالات ، يعتبر ارتفاع الكوليسترول حالة "صامتة". عادة لا يسبب أي أعراض. كثير من الناس لا يدركون حتى أن لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول حتى يصابون بمضاعفات خطيرة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

هذا هو سبب أهمية فحص الكوليسترول الروتيني. إذا كان عمرك 20 عامًا أو أكثر ، فاسأل طبيبك عما إذا كان يجب إجراء فحص روتيني للكوليسترول. اعرف كيف يمكن لهذا الفحص أن ينقذ حياتك.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

قد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة والدهون المتحولة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، يمكن أن يؤدي التعايش مع السمنة أيضًا إلى زيادة مخاطر إصابتك تشمل العوامل الأخرى المتعلقة بنمط الحياة التي يمكن أن تسهم في ارتفاع الكوليسترول قلة النشاط والتدخين.

يمكن أن تؤثر العوامل الوراثية أيضًا على فرص إصابتك بارتفاع نسبة الكولستر، تنتقل الجينات من الآباء إلى الأبناء ترشد بعض الجينات جسمك إلى كيفية معالجة الكوليسترول والدهون إذا كان والداك يعانيان من ارتفاع الكوليسترول ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.