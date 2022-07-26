شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتوى الشاى الأخضر على مادة الكافيين؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي الأخضر هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها، فهو غنى بالفوائد الصحية، وأظهرت الأبحاث أنه مشروب يساعد فى تحسين وظائف المخ وإبطاء شيخوخة الدماغ، كما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان وحتى مرض السكري من النوع الثاني، يجب على الأشخاص الذين تحولوا إلى الشاي الأخضر لخفض محتوى الكافيين من نظامهم الغذائي ملاحظة أنه مثل الشاي العادي، يحتوي أيضًا على مادة الكافيين، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

ما هو الشاي الاخضر؟

الشاي الأخضر يتكون من أوراق نبات الشاي المسمى كاميليا سينينسيس، يُزرع الشاي الأخضر عادةً في الصين واليابان، وقد اكتسب شهرة عالمية عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الصحية، يمتلئ الشاى الأخضر بالفوائد الصحية ويوصى به العديد من خبراء الصحة هناك أنواع مختلفة من الشاي الأخضر، مثل شاي الماتشا، والشاي الأخضر دراجون ويل، والبارود، والسنشا أنواع الشاي الأخضر المختلفة لها نكهات وفوائد مختلفة.

ما هو الكافيين؟

الكافيين مادة كيميائية طبيعية توجد في أكثر من 60 نباتًا، يعمل كمنشط طبيعي للجهاز العصبي، عادة، يدمجه الناس في وجباتهم الغذائية لتعزيز اليقظة ومحاربة أي تعب، على الرغم من أن الكافيين إذا تم تناوله باعتدال، فإن له عددًا من الفوائد الصحية، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى الأرق أو الصداع أو الحموضة أو عدم انتظام ضربات القلب، يحتوي عدد من المواد الغذائية والمشروبات على محتوى كافيين، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية والشاي الأخضر وحتى بعض أنواع العلكة والحلويات. فيما يلي قائمة توضح وتقارن محتوى الكافيين في المشروبات الشائعة.

الشاي الأخضر: 30-50 مجم من الكافيين لكل كوب 250 ملى.

القهوة سريعة التحضير: 27-173 مجم من محتوى الكافيين لكل حصة250 ملى.

القهوة العادية المخمرة: 102-200 ملجم من محتوى الكافيين لكل حصة (250 ملى.)

إسبرسو: 240-720 مجم من محتوى الكافيين لكل حصة (250 ملى.)

الشاي الأسود: 25-110 ملليجرام من محتوى الكافيين لكل حصة (250 ملى.)

المشروبات الغازية: 23-37 مجم من محتوى الكافيين لكل حصة (250 ملى.)

مشروبات الطاقة: 72-80 مجم من محتوى الكافيين لكل حصة (250 ملى.)

من الواضح أن الشاي الأخضر يحتوي على حوالي نصف كمية الكافيين مثلها مثل المشروبات الأخرى مثل القهوة والشاي الأسود.

كم يحتوي الشاي الاخضر من الكافيين؟

عندما يتعلق الأمر بمحتوى الكافيين ، يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر النقي عادةً على حوالي 25 ملليجرام من الكافيين لكل كوب نظرًا لكونه 1/4 من محتوى الكافيين في فنجان قهوة نموذجي، فإنه يعتبر عادةً منخفض الكافيين ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من الشاي الأخضر ولكل نوع محتوى مختلف من الكافيين.