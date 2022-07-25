شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتجنب سرطان القولون وتحمى نفسك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة بالخطر وهناك أنواع عديدة منه وهى سرطان" المعدة، الثدى، الرحم، القولون وهو أبرزهم، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وقدم موقع cancer بعض النصائح للوقاية من سرطان القولون وهى:

نصائح للوقاية من سرطان القولون

1:تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، حيث تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم.

2: قلل أيضًا من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

3:مارس التمارين الرياضية بانتظام، إذا لم تكن نشيطًا بدنيًا فقد تكون لديك فرصة أكبر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أن تكون أكثر نشاطًا قد يساعد في تقليل المخاطر.

4:تحكم في وزنك، تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر إصابتك بسرطان القولون أو المستقيم والوفاة منه يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي وزيادة نشاطك البدني في التحكم في وزنك.

5:لا تدخن، الأشخاص الذين يدخنون لفترة طويلة هم أكثر عرضة من الأشخاص الذين لا يدخنون للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم والموت.