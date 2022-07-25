شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مناعة وتغذية: لا أنصح بوضع اللبن مع الشاى أو القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أضرار ومخاطر شرب القهوة على بعض الفئات من البشر.

قالت "عبدالوهاب" خلال مداخلة إلى برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم على قناة "ON"، إن تأثير شرب القهوة يكون له علاقة بأسلوب حياة الإنسان والأغذية التي يتناولها، مشيرةً إلى أن بعض الأشخاص قد يحدث لهم مشاكل بسبب شرب القهوة وذلك في حالة وجود مشكلة لديهم مثل زيادة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

تابعت أن هناك فئات ممنوعة من شرب القهوة ومنهم مرضى الضغط أو المصابين بالأرق لأن القهوة تزيد من الإدرينالين والكافيين في الجسم، وكذلك المصابين باضطربات النوم لأنها تزيد العصبية لدى هؤلاء، مشيرةً إلى أن اللبن قُتل بحثًا في الدراسات ولكن المؤكد أن به نسبة عالية من البروتين والدهون ولهذا لا تفضل أن يتم خلط اللبن بالشاي أو القهوة.

لفتت استشاري المناعة إلى أن كل جسم له ظروفه الخاصة ونظامه فهناك من يشرب قهوة بكثرة ولا يتسبب لهم ذلك في أي مشكلة، ولكن في المقابل هناك أشخاص قد يصابون ببعض المشاكل حال شرب فنجان واحد من القهوة.

يقدم "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضًا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.