شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. اعرف أرخص وأفضل بروتين لحرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى معظم الأشخاص إلى إيجاد طرق للتخلص من دهون البطن، بدءًا من طريقة التمرين إلى اتباع نظام غذائى، قد يبدو أيضًا أن استهلاك مجموعات غذائية معينة أكثر من غيرها خيار حيوي للمساعدة في تقليص محيط الخصر، البروتين، على سبيل المثال ، جزء أساسي من النظام الغذائي، يمكن أن يكون الحصول على المدخول اليومي الصحيح من البروتين مفيدًا للجسم، بما في ذلك التسبب في فقدان الوزن المحتمل، وأفضل بروتين يمكنك تناوله للمساعدة في تقليص دهون البطن هو البيض ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية، جولي أبتون، إنه لا يوجد بروتين فى حد ذاته يمكنه تقليص دهون البطن، لكن يمكن للبروتين عالي الجودة أن يساعد في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يؤدى فقدان الوزن ودهون البطن، والبيض هو أحد أفضل البروتينات للقيام بذلك.

وفقًا لأبتون، يعتبر البيض "المعيار الذهبي" للبروتين عالي الجودة ، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، يعد استهلاك جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة أمرًا مهمًا لجسمك لأنها تساعد في بناء العضلات ، وتسبب تفاعلات كيميائية في الجسم ، وتنقل العناصر الغذائية وتمنع الأمراض ، فضلاً عن القيام بوظائف أخرى.

يمكن أن يؤدي نقص الأحماض الأمينية في جسمك إلى انخفاض المناعة ومشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الاكتئاب ومشاكل الخصوبة وانخفاض اليقظة العقلية لذلك ، فإن تناول البيض هو أفضل خيار لك لضمان حصولك على العناصر الغذائية المناسبة.

وأضافت ، أنه ثبت أيضًا أن تناول وجبة الإفطار القائمة على البيض يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول حتى يتمكنوا بسهولة أكبر من تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها ، لمساعدتهم على إنقاص الوزن ودهون البطن، على وجه التحديد ، يحتوي صفار البيض على مادة مغذية تسمى مادة الكولين الضرورية لعملية التمثيل الغذائي لحرق السعرات الحرارية، يتكون صفار البيض أيضًا من فيتامين د ، والذي وجدت دراسة جديدة أن فيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل الدهون في البطن.

البيض المسلوق

بشكل عام ، يمكن أن يأتي تناول البروتين بالعديد من الفوائد، إلى جانب بناء العضلات الخالية من الدهون ، يشمل ذلك المساعدة في إصلاح الأنسجة وهضم الطعام وتنظيم الهرمونات، عندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن ، فإن تناول البروتين باعتدال يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي ومنع الجوع .