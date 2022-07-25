شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف علامات الغرق الجاف عند الأطفال وطرق الإنقاذ والوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما سمعت عن مصطلحات " الغرق الجاف " و "الغرق الثانوي" هذه ليست مصطلحات طبية لكنها تشير إلى المضاعفات النادرة التي يجب أن تعرفها والتي تكون أكثر شيوعًا عند الأطفال، ويحدث الغرق الجاف، عندما لا يصل الماء أبدًا إلى الرئتي ، وبدلاً من ذلك، يتسبب تنفس الماء في تشنج الحبال الصوتية لطفلك وتقريبها، ويؤدي ذلك إلى إغلاق الشعب الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا، و ستبدأ في ملاحظة هذه العلامات على الفور، حسبما نشر موقع webmd

و"الغرق الثانوي" هو مصطلح آخر يستخدمه الناس لوصف مضاعفات الغرق الأخرى يحدث ذلك إذا دخل الماء إلى الرئتين، وهذا يمكن أن يهيج بطانة الرئتين ويمكن أن يتراكم السائل، مما يسبب حالة تسمى الوذمة الرئوية ، من المحتمل أن تلاحظ أن طفلك يعاني من صعوبة في التنفس على الفور ، وقد يزداد الأمر سوءًا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

أعراض الغرق الجاف

يمكن أن تشمل مضاعفات الغرق ما يلي:

السعال

ألم صدر

صعوبة في التنفس

الشعور بالتعب الشديد

قد يعاني طفلك أيضًا من تغييرات في السلوك مثل التهيج أو انخفاض مستويات الطاقة ، مما قد يعني أن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين.

ماذا أفعل عند إصابة الطفل بالغرق

إذا كان طفلك يعاني من أي مشاكل في التنفس بعد الخروج من الماء ، فاطلب المساعدة الطبية، وعلى الرغم من أن الأعراض تختفي من تلقاء نفسها في معظم الحالات ، فمن المهم فحصها.

قال مارك رايتر، الرئيس السابق للأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ: " الأعراض تكون خفيفة نسبيًا وتتحسن بمرور الوقت، وعادة يمكن علاج أي مشاكل تظهر إذا حصلت على رعاية طبية على الفور، ومهمتك هي مراقبة طفلك لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لأي مشاكل في الماء.

الوقاية من الغرق

أهم شيء يمكنك القيام به هو المساعدة في منع الغرق في المقام الأول.

-راقب دائمًا عن كثب عندما يكون طفلك في الماء أو كن بالقرب منه.

-اسمح فقط بالسباحة في المناطق التي يوجد بها رجال إنقاذ.

-لا تدع طفلك يسبح بمفرده.

-لا تتركي طفلك بمفرده أبدًا بالقرب من أي كمية من الماء - حتى في منزلك.