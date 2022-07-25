بيروت - نادين محمد - علاج جرثومة المعدة في أسبوع بـ 4 علاجات منزلية شائعة في مطبخك ستساعدك فى إزالة السموم من المعدة والقولون ومنع أي عدوى.. إليكِ أسرع علاج لجرثومة المعدة في أسبوع:

1. علاج جرثومة المعدة في أسبوع البابايا

تعد البابايا مفيدة للغاية للمعدة، وكذلك في منع الديدان المعوية، وعلاج جرثومة المعدة، يمكنك استخدام الثمرة نفسها أو البذور وكذلك الأوراق.

خذي 1 ملعقة كبيرة من عصير البابايا الطازج، أضيفى 3-4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن ورذاذ العسل، وتناوليه في الصباح الباكر على معدة فارغة.

اطحني بذور البابايا لتصبح مسحوقًا ناعمًا واشربيها مع كوب من الماء الدافئ أو الحليب، أو رشيها في كوب عصير.. يمكنك غلي الأوراق في ماء دافئ، وتصفيته من الخليط والحصول على المرشح مع الماء.

2. علاج جرثومة المعدة في أسبوع بجوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض الكابريليك الذي له خصائص مضادة للطفيليات والبكتيريا.

يمكن تناول 1 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ، ثم كوب من الحليب الدافئ مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع بعد ثلاث ساعات أو يمكنك تناول 3-4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر يوميًا.



3-علاج جرثومة المعدة في أسبوع بالرمان

يحتوي لحاء شجرة الرمان على قلويد يسمى البونيسين ، والذي له خصائص طاردة للديدان تساعد في التخلص من الديدان المعوية وجرثومة المعدة.

اغلي اللحاء في الماء، وارفعيه من اللهب، ثم اتركيه طوال الليل، وتناوليه على معدة فارغة في الصباح الباكر؛ لأن تناول عصير الرمان الطازج يساعد في الحفاظ على صحة المعدة والوقاية أيضًا من اضطرابات الأمعاء والعمل بكفاءة أكبر.



4. علاج جرثومة المعدة في أسبوع بالأناناس

الأناناس يأتي مع مجموعة من الفوائد الصحية، فهو مفيد بشكل خاص للمعدة، ويساعد على الهضم الطبيعي ويعالج الإمساك، ويحتوي على إنزيم هضمي يسمى البروميلين، وهو يساعد في تكسير البروتين ومكافحة الديدان المعوية وجرثومة المعدة،

ويعد الأناناس مفيدًا بشكل خاص للمعدة، فهو يساعد على الهضم الطبيعي، ويعالج الإمساك، ويمكن تناول عصير الأناناس الطازج في الصباح الباكر على معدة فارغة.

المصدر:organicfacts

ملاحظة من «الجميلة »: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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