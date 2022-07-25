أمراض قد تصيبك بعد سن الأربعين.. تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - بعد بلوغ سن الأربعين تبدأ كتلة عضلاتك في الانخفاض بنسبة تصل إلى 5 في المائة والتي يمكن أن تؤدي إلى السقوط وكسور العظام إذا لم تتم معالجتها. من الطرق الأساسية لمكافحة فقدان العضلات المرتبط بالعمر تناول ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي وبناء العضلات من خلال تمارين القوة.

إليك أبرز الأوجاع والمشاكل الصحية التي تكونين أكثر عرضة للإصابة بها في عمر الـ40

1. آلام وأوجاع في جسمك



على الرغم من أن الأوجاع والآلام هي جزء طبيعي من الشيخوخة، فمن المهم الانتباه إلى جسمك لاكتشاف الأعراض غير الطبيعية، خاصةً إذا ظهرت فجأة أو كانت شديدة بشكل غير عادي. تصبح آلام الظهر أكثر شيوعاً بين سن 40 و60 عاماً.

يمكن أن يكون سبب آلام الظهر هو الحالات التي تصبح أكثر انتشاراً مع تقدم العمر، مثل ضيق العمود الفقري، والأقراص الممزقة أو المنفتقة، والتهاب المفاصل. يجب استشارة الأطباء إذا كنت نعاني من آلام شديدة في الظهر أو في الرقبة.

بالإضافة إلى آلام الظهر، يمكن أن تشير الأعراض الأخرى مثل الحمى والخدر وألم الساق إلى حالة أكثر خطورة.

2.الألم في يديك

في معظم الحالات، تصيب متلازمة النفق الرسغي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً. ومع ذلك، قد تحدث حتى قبل ذلك في بعض الحالات. قد يصيب الألم يداً واحدة فقط لدى بعض الأشخاص، بينما قد يصيب كلتا اليدين في الآخرين.



3.العمر واضح على بشرة وجهك

مع الاقتراب من سن الأربعين، قد نلاحظ تغيرات في مظهر الوجه، فالتجاعيد والخطوط الدقيقة وأكياس العين أكثر شيوعاً. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس والحلاقة واستخدام المكياج إلى تلف الجلد بمرور الوقت. على الرغم من الجهود لغسل وترطيب الوجه، فقد يبدأ التلف في الظهور قريباً جداً.

من خلال الحفاظ على روتين منتظم للعناية بالبشرة، يمكنك إبطاء شيخوخة بشرة وجهك. احرصي على وضع واقي الشمس يومياً وترطيب بشرتك بعد غسلها.

4. قد لا يشعر الدماغ بالسعادة

كما كان عليه من قبل في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، من المحتمل أن نواجه ما يُعرف بأزمة منتصف العمر. على الرغم من أن هذه الظاهرة لا تؤثر على الجميع، إلا أن الكثيرين يصبحون أكثر قلقاً أو تعاسة مع اقتراب سن الخمسين.

5. تغيرات في حاسة التذوق والشم

على الرغم من أن العديد من الأشخاص لا يبدأون في ملاحظة التغيرات في حواسهم حتى بلوغهم الستينيات من العمر، إلا أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عاماً قد يواجهون مشاكل إذا كان لديهم مشاكل في الأسنان أو يدخنون السجائر أو يتناولون الأدوية التي تتداخل مع حواسهم. يمكن أن يكون سبب الضعف الحسي هو مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

6.زيادة في عدوى المسالك البولية

بينما يمكن أن تحدث عدوى المسالك البولية في أي عمر، إلا أنها تميل إلى أن تكون أكثر شيوعاً في سنوات منتصف العمر للعديد من الأفراد . النساء، على وجه الخصوص، قد يعانين من التهابات متكررة. ويرجع ذلك إلى العديد من التغييرات التي تحدث في الجسم خلال هذه الفترة، بما في ذلك سلس البول وانخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

7. اكتساب الوزن أسهل

يعد اكتساب الوزن من أسهل التغييرات التي يمكن ملاحظتها في هذا العصر، حيث يبدو كما لو أن الجسم يتغير بغض النظر عما نأكله أو نمارسه. مع تقدمنا في العمر، تصبح أجسامنا أقل كفاءة في التخلص من الدهون.

المحافظة على الوزن تحت السيطرة من خلال الانتباه إلى ما نأكله والحفاظ على نظام تمارين منتظم.

8.ترقق الشعر خلال الأربعينيات

قد نلاحظ أيضاً أن الشعر أصبح أرق مما كان عليه من قبل. وفقاً لجمعية تساقط الشعر الأمريكية، سيعاني حوالي ثلثي الرجال من تساقط الشعر في سن 35 عاماً. بحلول الوقت الذي تصل فيه النساء إلى سن الخمسين، ستعاني 40 في المائة من تساقط الشعر.

المصدر:realfruitpower.com

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه العلاجات يفضل استشارة طبيب مختص.

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