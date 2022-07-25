 طرق لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم

بيروت - نادين محمد - قد يكون تخسيس الوزن أمراً صعباً، وفي حين أن الحفاظ على نظام غذائي صحي واتباع روتين تمرين سيساعدك بالتأكيد على الحفاظ على لياقتك، فهناك بعض الطرق الأسهل لحرق الدهون. في الواقع، مع بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكنك حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، حتى أثناء نومك.

إليك العديد من النصائح التي ستساعدك على تحسين نومك؛ من أجل حرق الدهون وفقدان الوزن أثناء النوم.

1-النوم بدون بطانية

لا شيء يمكنه التغلب على الشعور المريح بالنوم تحت بطانية ضخمة وثقيلة، ولكن إذا كنت ترغبين في تقليص محيط الخصر لديك، فمن الأفضل في الواقع أن تنامي بدون واحدة.

عندما تنامين في درجات حرارة منخفضة، يزداد التمثيل الغذائي لديك وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة.

تؤدي الظروف الباردة في الليل أيضاً إلى زيادة كمية الدهون البنية الصحية التي تسمح لجسمك بالتخلص من سكر الدم غير الضروري وحرق المزيد من السعرات الحرارية.



2-الحصول على مزيد من النوم

إن حساب السعرات الحرارية وقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يساعد بالتأكيد في الحصول على اللياقة البدنية، ولكن واحدة من أكثر الطرق فاعلية للتخلص من ذلك الوزن الزائد، وقد أظهرت الدراسات أن مجرد ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على تناول 270 سعراً حرارياً أقل في اليوم دون بذل الكثير من الجهد. وعلى مدار عام، يُترجم ذلك إلى خسارة هائلة في الوزن بمقدار 9 كيلوجرامات.

3-ارتداء قناع النوم

لا يؤدي التعرض للضوء في الليل إلى مقاطعة نومك فحسب، بل قد يتسبب أيضاً في تخزين جسمك للمزيد من الدهون. الأشخاص الذين ينامون في الظلام أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21٪ إذا كنت لا تستطيعين ضمان الظلام التام في غرفة نومك، فاختاري قناع نوم مريحاً وعالي الجودة يمكن أن يوفر ظلاماً شبه كامل في أي وقت من اليوم.



4- لا تذهبي إلى الفراش جائعة

في حين أن تناول سعرات حرارية أقل يجب أن يؤدي إلى فقدان الوزن، فإن تخطي العشاء يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس. عندما نخفض فجأة ما نتناوله من سعرات الحرارية، ينتقل الجسم تلقائياً إلى وضع التجويع ويقلل من التمثيل الغذائي لدينا؛ للحفاظ على السعرات الحرارية.



5- تناول وجبة خفيفة صغيرة قبل النوم

على الرغم من أنه لا يجب علينا الذهاب للنوم جائعين، فبدلاً من تناول وجبة كبيرة قبل النوم، نختار وجبة خفيفة صغيرة وصحية ومغذية لتجنب الإفراط في تناول الطعام والنوم بشكل أفضل.



المصدر:medicalnewstoday.com

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

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