بيروت - نادين محمد - 8 أنواع من الأطعمة يجب تناولها للحصول على بشرة أفضل وأكثر صحة والتقليل من آثار التعرض للأشعة فوق البنفسجية خاصة في الصيف، ويُنصح دائماً باتباع نظام غذائي متوازن، ولكن يمكن تضمين بعض هذه الأطعمة؛ للحفاظ على صحة البشرة. جربي هذه الأطعمة التي قد تعزز بشرتك عند دمجها في نظامك الغذائي.

1. اليقطين

اليقطين مليء بالزنك، ويمكن أن يساعد على تنعيم البشرة والمساعدة في استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتنا، والتي تميل إلى أن تكون أكثر حمضية قليلاً، ويساعد الزنك في تنظيم إنتاج زيوت البشرة كما أنه يحتوي على فيتامين سي والكاروتينات التي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

2. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كاروتين والذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين أ. يستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة، ويعرف باسم الريتينول. يساعد الريتينول على محاربة التجاعيد ويزيد من تجدد الخلايا وعند تناوله، يعمل فيتامين (أ) كحاجز للجلد ضد تغيرات اللون والالتهابات وانسداد المسام.



3. البابايا

البابايا مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحسن مرونة الجلد، والتي عندما تكون في أفضل حالاتها يمكن أن تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. تحتوي البابايا على فيتامينات A وC وK وB، بما في ذلك الفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

4. الكينوا

تحتوي الكينوا على كميات عالية من الألياف. يحتوي الكوب الواحد على 17-27 جراماً من الألياف التي تساعد الجسم على التخلص من السموم من أجسامنا، والتي يمكن أن تؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً وبقع داكنة أقل.

5. الأسماك الدهنية

الأسماك مثل الرنجة والسردين والسلمون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين e، وأحد مضادات الأكسدة، التي تحمي البشرة من الجذور الحرة الضارة والالتهابات.

يمكن أن يقلل تناول الأسماك الدهنية أيضاً من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في تقليل أعراض الالتهاب، ويجعل الجلد أقل تفاعلاً مع الأشعة فوق البنفسجية.

6. الطماطم

تحتوي الطماطم على فيتامين c والكاروتينات، بما في ذلك الليكوبين. وقد ثبت أنها تحمي الجلد من التلف الذي تسببه الشمس. قد تساعد أيضاً في منع التجاعيد.

تعتبر الكمية العالية من الكاروتينات رائعة للحفاظ على بشرة صحية. يساعد إقران الأطعمة الغنية بالكاروتين مع مصدر للدهون، مثل زيت الزيتون، في امتصاص الكاروتينات والحفاظ على صحة البشرة.



7. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامين e وفيتامين c تساعد الدهون الصحية في الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

يعد فيتامين e هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من الأضرار التأكسدية، يساعد الأفوكادو أيضاً على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.



8. الجوز

يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية الأساسية وأوميغا 3 وأوميغا 6 والزنك. تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة الجلد والتئام الجروح، ويكافح البكتيريا والالتهابات.

9. البروكلي

البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد مثل الزنك وفيتامين أ واللوتين وبعض المركبات مثل سلفورافان والتي تقلل من أضرار أشعة الشمس. قد يساعد أيضاً في الحفاظ على مستويات الكولاجين.

المصدر : Bright Side

ملاحظة من "الجميلة" : يرجى مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه التعلميات

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