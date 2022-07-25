شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لا تفوتها فى موجة الحر.. اشرب السوائل وابعد عن القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الموجات الحارة في الصيف في ضرب الكثير من دول العالم، قد يقع البعض فريسة لنوبات الانهاك الحرارى وضربات الشمس التي قد تكون قاتلة في بعض الحالات عند إهمال علاجها.

ووفقًا لتقرير موقع "medicalxpress" هناك نصائح تمسك بها خلال موجات الحر:

اشرب الكثير من السوائل

خلال موجة الحر، لا تنتظر شرب السوائل إلا عندما تشعر بالعطش، استمر في احتساء القليل من السوائل - سواء كانت العصائر أو الحليب أو الشاي أو حتى المشروبات الغازية - كل هذه يمكن أن تكون مصادر رائعة ترطيب تمامًا مثل الماء العادي.

الحد من تناول الكافيين والكحول

يمكن أن يكون لمشروبات الطاقة والكحول تأثير مدر للبول، ويزيد من جفاف الجسم، ويؤدي إلى تدهور وظائف الكلى وفقدان السوائل أو احتباس السوائل غير المنظم. من الأفضل تناول أملاح الإماهة الفموية أو أملاح الإماهة الفموية مع الماء بدلاً من الماء العادي كما هو الحال عند التعرق ، فأنت لا تفقد السوائل فحسب ، بل تفرز الأملاح أيضًا.

تناول الأطعمة المرطبة

تجنب تناول الأطعمة المجففة أو المعبأة فقط، الحساء أو العصائر أو أي طعام أو شراب يحتوي على سوائل سيكون مرطبًا، اختر الفواكه والخضروات الطازجة بناءً على النسبة العالية من محتوى الماء بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك، تعد الفواكه الموسمية الأفضل، فالصيف هو موسم الذروة للبطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال وكذلك خضروات السلطة مثل الخيار والكرفس والزيتون.

تجنب الكثير من التوابل والدهون في الطعام

في موجة الحر، يكافح جسمك بالكامل للتكيف، ليس هذا هو الوقت المناسب لتحميله بأطعمة يصعب هضمها، لذا تجنب تناول الأطعمة "المولدة للحرارة" - أي تلك الأطعمة التي تولد الحرارة داخل جسمك أثناء عملية الهضم المكثفة - مثل اللحوم والأسماك والبيض واللحوم الحمراء والأطعمة الحارة التي تحتوي على الفلفل الحار والزنجبيل والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة .

لا تبالغ فى التمرين

من الجيد أن تكون مدركًا للياقة البدنية ومجنونًا بشأن حرق حصتك اليومية من السعرات الحرارية أو شد جميع العضلات كإجراء روتيني، لكن تذكر أنه لا يمكنك المبالغة في ذلك أثناء موجة الحر وتأمل في أن تظل بصحة جيدة وآمنًا لأنه عند ممارسة الرياضة ، تميل إلى فقدان السوائل بمعدل أسرع من المعتاد.

لذا تجنب ممارسة الرياضة في أشد أوقات اليوم حرارة، وتوقف قبل أن يصيبك الإرهاق الحراري.