شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح سهلة للتعامل مع انتفاخ البطن ومنع الغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إخراج الغازات هو منتج ثانوي طبيعي للجهاز الهضمي، وتنتج عندما يتحلل الطعام الذي تتناوله، في حين أن خروج الغازات وإفرازها هو جزء طبيعي من الجسم، يشعر الكثير من الناس بعدم الارتياح وتجنبه هو أفضل رهان ومع ذلك، لا يمكن إيقاف إطلاق الغازات تمامًا ولكن يمكنك تقليلها بتعديل نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

بعض النصائح السهلة لتقليل انتفاخ البطن: تناول الطعام ببطء وانتباه

يتم إنشاء معظم الغازات في أجسامنا عن طريق ابتلاع الهواء، هذا لا يمكن أن يتوقف ومع ذلك ، يمكنك تقليل تناولك للطعام عن طريق تناول الطعام ببطء، تبتلع المزيد من الهواء عندما تأكل بسرعة، هذا هو السبب في أنه من الضروري للغاية تناول الطعام ببطء مع إبقاء فمك مغلقًا، تأكد أيضًا من تناول الطعام بعناية من خلال الحصول على مقعد مناسب وأخذ وقت كافٍ لمضغ الطعام بشكل صحيح.

تقليل استهلاك الأطعمة المنتجة للغازات

بعض الأطعمة وخاصة الكربوهيدرات التي تأتي في شكل الفركتوز واللاكتوز والألياف غير القابلة للذوبان والنشا هي السبب الرئيسي في إنتاج الغازات العالية في الجسم، يتم تخزين هذه الكربوهيدرات في الأمعاء الغليظة وتسبب مشاكل هضمية متنوعة في الجسم، لا يمكنك التخلص من هذه الأطعمة تمامًا ولكن بالتأكيد يمكنك تقليل استهلاك الأطعمة بما في ذلك الكرنب وبراعم بروكسل والبروكلي والحبوب الكاملة والبصل والكمثرى والصودا والمشروبات الغازية الأخرى وعصير الفاكهة ومنتجات الألبان ومعظم الفواكه والشوفان النخالة والبازلاء والفول والبطاطس والمكرونة والقمح والذرة.

أضف المزيد من البروبيوتيك

تحتوي القناة الهضمية على مزيج من البكتيريا الجيدة والسيئة، ينتج غاز الهيدروجين أثناء الهضم وتساعد البكتيريا الصحية في تقليل آثار هذا الغاز على الجسم، يمكن للأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أن تعزز من فلورا الأمعاء الجيدة وتقلل من المشكلات المتعلقة بالهضم بما في ذلك القولون العصبي، يمكن إضافة الزبادي واللبن الرائب إلى النظام الغذائي.

يعالج الإمساك

إذا لم يكن الجهاز الهضمي على المسار الصحيح ، فقد تشعر بعدم الراحة لأن البراز يحتوي على أطنان من البكتيريا وبعد الجلوس لفترة طويلة على القولون ، ينتج التخمير الكثير من الغازات، من أجل التعامل مع الإمساك ، تأكد من زيادة تناولك للماء والألياف والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

زيادة النشاط البدني

إن إضافة نوع من التمارين البدنية إلى نمط حياتك يحافظ على صحة الجهاز الهضمي والقلب بينما يخفف من أي حالة مثل الإمساك. 30-45 دقيقة من التمارين بشكل منتظم أو المشي البطيء بعد الوجبات يمكن أن يبارك جسمك بشكل لا مثيل له.

تجنب أو قلل من التدخين

تساهم سحب السجائر في ابتلاع كمية جيدة من الهواء، إذا كنت مدخنًا منتظمًا ، فإن فرص الإصابة بانتفاخ البطن مرتفعة جدًا، يمكن للتدخين أن يعيق ميكروبات الأمعاء بينما يزعج الجهاز الهضمي أيضًا.

اشرب المزيد من السوائل

تعتبر المياه والسوائل الصحية المنزلية من العناصر الغذائية ونعمة للصحة العامة لأنها توفر فوائد متنوعة. يساعد في طرد السموم من الجسم ، ودهن الجهاز الهضمي مع تقليل خطر الإمساك أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

تجنب مضغ العلكة

العلكة ليست غنية فقط بالسكريات والمركبات الضارة الأخرى التي يمكن أن تؤثر بسهولة على الجهاز الهضمي ولكنها تتيح لك أيضًا ابتلاع المزيد من الهواء، الأشخاص الذين يمضغون العلكة على مدار اليوم يبتلعون المزيد من الهواء ويعانون من الغازات وانتفاخ البطن.