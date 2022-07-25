صحة ورشاقة

تعرف على التأثيرات الضارة للإفراط في استهلاك المكملات الغذائية الغنية بالكركمين

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القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير صحفية أن الكركم يدخل في العديد من المكملات الغذائية، بسبب خصائصه الهضمية ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات، إلا أن الإفراط في استهلاك تلك المكملات من الممكن أن يسبب بعض الالتهابات في الكبد، حسبما أوضحت الوكالة الوطنية الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية ANSES.

 

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وعادة ما يدخل الكركم كتوابل للطهي ويستخدم في الطب الهندي والصيني التقليدي لخصائصه الهضمية، ومؤخرًا سجلت إيطاليا حوالي 20 حالة من حالات التهاب الكبد، نتيجة الإفراط في استهلاك المكملات الغذائية التي تحتوي على الكركم أو الكركمين.
 

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تعرف الكمية المناسبة من الكركمين لجسمك يوميًا

حددت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية كمية مقبولة من الكركمين تبلغ 180 مجم يوميًا لشخص بالغ يبلغ وزنه 60 كجم كمستوى آمن للاستهلاك، بحسب ما أعلنته وكالة ANSES،  ومع ذلك تؤكد الوكالة أن هذه القيمة صالحة فقط للمكملات الغذائية التي تحتوي على الشكل الكلاسيكي للكركمين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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