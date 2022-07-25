شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على جلدك تشير إلى نقص خطير في فيتامين أ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك معظمنا مخاطر نقص الفيتامينات مثل D و C، وعلى الرغم من أن نقص فيتامين أ أقل شهرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم تحديده ومعالجته في الوقت المناسب، إلى جانب الرؤية السليمة، يعد فيتامين أ ضروريًا أيضًا لمناعة قوية وصحة جيدة للبشرة، لكن ماذا يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين أ؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي يمكن أن يؤدي إليه نقص فيتامين" أ" ؟

إذا كان جسمك غير قادر على تلبية متطلبات فيتامين أ، فقد تصاب بمشاكل في الرؤية وانخفاض مستويات المناعة

إنه السبب الرئيسي لعمى الأطفال الذي يمكن الوقاية منه في العالم.

كما يمكن أن يؤثر سلبًا على الحمل والرضاعة ويرتبط أيضًا بوفيات الأمهات.

من المهم أن تكون قادرًا على تحديد أعراض نقص فيتامين أ حتى تتمكن من استشارة طبيبك وتعديل مدخولك الغذائي من فيتامين أ ومن بين أعراض نقص فيتامين أ التي يجب البحث عنها هي حكة الجلد.

ما هى علامات نقص فيتامين أ على الجلد؟

فيتامين أ ضروري لخلق خلايا الجلد وإصلاحها، كما أنه يساعد في منع التهاب الجلد، ولكن إذا كان جسمك يفتقر إلى فيتامين أ ، فقد تعاني من جفاف الجلد أو الحكة أو حتى التقشر.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ أيضًا إلى الإكزيما ، وهي حالة تؤدي إلى التهاب الجلد، مما يؤدي إلى التورم والطفح الجلدي وحكة الجلد والبقع المتقشرة والنتوءات والقروح والبثور.

أظهرت العديد من الدراسات السريرية أن الأدوية التي تحتوي على فيتامين أ فعالة في علاج الأكزيما.

ووجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا أن الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما المزمنة والذين تناولوا 10-40 ملليجرام من الليتريتينوين (دواء بوصفة طبية مع نشاط فيتامين أ) يوميًا ، شهدوا انخفاضًا بنسبة 53٪ في أعراضهم.

من هو المعرض لخطر الإصابة بنقص فيتامين" أ"؟

تظهر أشد آثار نقص فيتامين أ عند الأطفال والنساء الحوامل.

هناك أيضًا بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بنقص فيتامين أ.

هذه هي في الغالب أمراض الجهاز الهضمي التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص فيتامين أ، على الرغم من المدخول الغذائي الكافي وتشمل بعض هذه الأمراض الاضطرابات الهضمية وتليف الكبد وقصور البنكرياس والإسهال واضطراب القناة الصفراوية.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين (أ) هم الأشخاص المصابون، مثل مرض الاضطرابات الهضمية وتليف الكبد وقصور البنكرياس واضطراب القناة الصفراوية.

ينتشر نقص فيتامين أ بشكل أكبر بين الأطفال في إفريقيا وجنوب شرق آسيا ، بسبب نقص الكاروتينات في نظامهم الغذائي، يحول الجسم الكاروتينات من الفواكه والخضروات الحمراء والخضراء والصفراء والبرتقالية إلى فيتامين أ.

ما هى الأطعمة المتحوية على فيتامين أ التى يجب تضمينها في نظامك الغذائي؟

يوجد فيتامين أ في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية وغير النباتية.

تشمل الأطعمة غير النباتية الكبد والأسماك الزيتية والمحار وزيت كبد سمك القد.

تشمل الأطعمة النباتية الغنية بفيتامين أ الخضروات ذات الصبغة البرتقالية مثل البطاطا الحلوة واليقطين والجزر والقرع. الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس غنية أيضًا بفيتامين أ.

بعض الفواكه التي تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين أ هي المانجو والمانجو والبابايا والشمام والبطيخ والمشمش، كما أن الحليب والأجبان الطرية غنية أيضًا بفيتامين أ.

ما هى العلامات الشديدة لنقص فيتامين أ؟

العمى الليلي هو علامة شديدة على نقص فيتامين أ، هذا يسبب مشكلة في الرؤية في الإضاءة المنخفضة ويمكن أن يؤدي إلى العمى الكامل في الليل.

يمكن أيضًا أن تصبح العيون جافة جدًا ومتقشرة، مما قد يؤدي إلى تلف القرنية وشبكية العين.

بقع البيتوت ، وهي حالة تسبب ضبابية في الرؤية بسبب تراكم الكيراتين في العين، هي أيضًا علامة على نقص فيتامين أ وعدم وجود ما يكفي من فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى توقف النمو عند الأطفال.