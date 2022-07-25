شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغذية يجب على الحوامل تناولها كل يوم.. تعرفي عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير لنتعلمه أثناء الحمل، من اختيار الفيتامين المناسب قبل الولادة إلى مكافحة غثيان الصباح وما بعده هناك الكثير من الأطعمة المغذية التي يمكن أن تساعد في رعاية الطفل الذي ينمو طوال فترة الحمل، هذه ليست سوى بعض الخيارات التي يمكن للحوامل أن يشعرن بالراحة عند اللجوء إليها أثناء رحلتهن، طبيبك هو أفضل شخص للتحدث معه عن أي أسئلة غذائية متعلقة بالحمل، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

عصير البرقوق

شرب عصير البرقوق يوميًا يمكن أن يساعد الأمهات الحوامل على الانتظام في عملية الهضم ويساعد على منع الإمساك، لأن زيادة هرمون البروجسترون قد تجعل عملية الهضم بطيئة، حتى في وقت مبكر من الثلث الأول من الحمل ، كل كوب من عصير البرقوق 100٪ يوفر 2.5 جرام من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على انتظامك.

البيض

البيض من أفضل الأطعمة الموصى بها للحوامل، ليس فقط لأنها مصدر جيد للبروتين عالي الجودة ، ولكن أيضًا لأن البيض هو أحد الأطعمة القليلة الغنية بالكولين، وهو عنصر غذائي يساعد في دعم صحة الدماغ مدى الحياة، يستهلك ما يصل إلى 95٪ من الحوامل كمية أقل من الكولين مما يعتبر كافياً (450 ملليجرام في اليوم)، وغالبًا لا تحتوي فيتامينات ما قبل الولادة على أي من هذه العناصر الغذائية.

المانجو

المانجو عبارة عن فاكهة غنية بالماء توفر حمض الفوليك، وهو فيتامين ب أساسي للحمل، يقلل حمض الفوليك من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، مثل السنسنة المشقوقة ، وكذلك يقلل من خطر ولادة طفل قبل الأوان أو منخفض الوزن عند الولادة، تناول شرائح المانجو مع وجبة الإفطار أو كجزء من وجبة خفيفة بعد الظهر.

السبانخ

ليس من المستغرب أن تكون الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ، خيارًا مغذيًا للحوامل، ثلاثة أكواب من السبانخ توفر 2 جرام من الألياف المفيدة للهضم بالإضافة إلى حمض الفوليك لدعم نمو الطفل.

السمك

تعتبر الأسماك الدهنية - السلمون والسردين والأنشوجة - إضافة رائعة إلى نظام الحامل الغذائي، توفر هذه الأسماك أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للأطفال في طور النمو ، يمكنك بأمان تناول ما يصل إلى 12 أوقية أسبوعًا من الأسماك منخفضة الزئبق ، مثل السلمون والسردين والأنشوجة.

الحمص

عندما تكونين حاملاً، من المهم أن تحصلي على وجبات خفيفة مغذية في متناول اليد والتي ستساعدك على الشعور بالشبع، يوفر الحمص كلاً من البروتين والألياف لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

العدس

يوفر العدس مصدرًا جيدًا لمادة الكولين لدعم النمو العصبي للطفل، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على 18 جرامًا من البروتين ، وهو أمر مهم أيضًا لنمو طفلك. إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لتناول العدس، ضع في اعتبارك أن كوبًا واحدًا يحتوي أيضًا على 16 جرامًا من الألياف للمساعدة في الحفاظ على انتظامك.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان مصدر ممتاز للمنجنيز، تقدم حصة 1/2 كوب من الشوفان المطبوخ 35٪ مما تحتاجه الحوامل في اليوم، بعد فترة الحمل، يعتبر الشوفان مكونًا شائعًا في ملفات تعريف الارتباط للإرضاع ، حيث يتم صنعه من مكونات قد يكون لها خصائص تعزز إنتاج حليب الثدي ، هناك العديد من الطرق للاستمتاع بدقيق الشوفان .