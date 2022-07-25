شكرا لقرائتكم خبر عن تورم كاحل القدم قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القلب من الأمراض الشائعة التي قد تتسبب في الكثير من الوفيات، وهناك العديد من العلامات والأعراض المصاحبة لأمراض القلب تكون خفيفة للغاية في المراحل الأولية ويصعب اكتشافها، وقد أكد الباحثون أن تورم الكاحل قد يكون علامة على وجود مخاطر صحية من الإصابة بمرض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تورم الكاحل يمكن أن يكون مؤشرا على أمراض القلب

يمكن أن يكون الكاحل المتورم مؤشرًا على أنك تعانى من أمراض القلب، ويمكن أن تكتشف الأمر من خلال ملاحظة تورم غير مفسر في الكاحلين وظهور الكاحل منتفخًا دون أي إصابات خارجية أو كدمات.

مؤشر آخر محتمل هو أن المنطقة المتورمة تبدو دافئة وعند الضغط عليها تترك انبعاجًا يبقى أطول قليلاً؛ في مثل هذه الظروف لا يعود الجلد إلى طبيعته.

على سبيل المثال، عندما ترتدي الجوارب، ترى انبعاجًا أو انطباعات الجوارب على ساقيك.عادة ما تزول هذه الانطباعات بمجرد التخلص من الجوارب، ولكن إذا استمرت هذه الانطباعات لفترة أطول، يجب عليك استشارة الطبيب.

تورم الكاحل قد يكون علامة على الإصابة بالوذمة المحيطية

تحدث هذه الحالة في الغالب بسبب الوذمة المحيطية يحدث غالبًا عندما يتجمع السائل في الأنسجة، يظهر في الغالب في الذراعين والساقين وفي هذه الحالة ، تشعر بالثقل في الذراعين والساقين.

يمكن أن تشير الوذمة المحيطية إلى مشكلة معتدلة في احتباس الماء ، أو يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا محتملاً لمرض خطير مثل أمراض القلب، كما يمكن أن يحدث حتى استجابة لرد فعل تحسسي.

علامات الوذمة المحيطية

بصرف النظر عن التورم في الكاحلين ، فإن علامات الوذمة المحيطية الأخرى هي انتفاخ اليدين والوجه، والتورم في الغالب بعد الوقوف لفترة طويلة وأيضًا بعد الجلوس لفترة طويلة، وتمدد الجلد، وتغير لون الجلد، وعدم الراحة، وتصلب في المفصل.

في بعض الأحيان يمكن أن يعاني المريض أيضًا من آلام في الرقبة، ويمكن أن يفقد وعيه، وقد يعاني من الدوخة والغثيان.

يمكن أن تشير الوذمة المحيطية لأمراض القلب

يمكن أن تشير الوذمة المحيطية إلى فشل القلب الاحتقاني. عندما يضعف القلب كمية الدم التي يضخها يتأثر بشكل كبير. هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل مما يؤدي إلى وذمة الساق.

العلامات الشائعة لأمراض القلب هي

-السعال الذي لا يزول من تلقاء نفسه

-صفير

-الانتفاخ

-تغير الوزن غير المبرر

-تقلب المزاج والارتباك

-الخفقان