شكرا لقرائتكم خبر عن سوائل دافئة لعلاج التهاب الحق.. أبرزها شاى البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب التخلص من التهاب الحلق ومع ذلك، قد يكون شرب السوائل الصحيحة هو كل ما تحتاجه لتخفيف الشعور بالحكة والألم، وحسب ما ذكره موقع insider هناك مشروبات تساعد في علاج التهاب الحلق بسرعة وهى:

الماء الدافئ مع الليمون والعسل

يمكن لأي مشروب دافئ أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق "الماء الساخن بمفرده مهدئ ويمكن أن يساعد في توفير الراحة من التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف.

قد يكون شرب ماء الليمون الدافئ مفيدًا بشكل خاص عندما يكون لديك التهاب في الحلق بسبب مرض، حيث يمكن أن يضيف جرعة صغيرة إضافية من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي، ويمكن أن يعزز فيتامين سي جهاز المناعة لديك وقد يساعدك في التغلب على نزلات البرد، قد تؤدي إضافة العسل إلى ماء الليمون أيضًا إلى علاج التهاب الحلق والسعال.

جرب شاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل أيضًا في تهدئة التهاب الحلق فمستخلص الماء الساخن من الزنجبيل الطازج قد يساعد في حمايتك من الفيروس المخلوي التنفسي وهو فيروس شديد العدوى يصيب الأطفال الصغار.

اشرب شاي البابونج

يمكن أن يعزز شاي البابونج الاسترخاء ويساعدك على النوم ، مما يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك ويساعدك على التعافي بشكل أفضل من المرض، و قد يكون الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو التهابات أخرى .

تناول شاي النعناع

شاي النعناع هو مشروب دافئ آخر غالبًا ما يلجأ إليه الناس عند محاولة تخفيف أعراض التهاب الحلق وذلك لاحتوائه على النعناع الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل التورم وتهدئة التهاب الحلق.