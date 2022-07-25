شكرا لقرائتكم خبر عن الموز يحسن صحة القلب لدى النساء.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن تناول الموز يمكن أن يحسن صحة القلب، خاصة عند النساء حيث يحتوى الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، بحسب ما نشر موقع "health".

وأوضح الباحثون أن الأفوكادو والسلمون يحتويان أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على مواجهة الآثار السلبية للملح في النظام الغذائى وخفض ضغط الدم.

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والمكسرات والفاصوليا ومنتجات الألبان والأسماك.

وقال مؤلف الدراسة د.ليفرت فوجت، أستاذ طب الكلى السريري وعلم وظائف الكلى في المراكز الطبية بجامعة أمستردام في هولندا: "ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح، لكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة، ويساعد البوتاسيوم الجسم على إفراز المزيد من الصوديوم في البول وفي دراستنا، ارتبط البوتاسيوم الغذائي بأكبر مكاسب صحية لدى النساء."

شملت الدراسة ما يقرب من 25 ألف من الرجال والنساء البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا والذين كانوا جزءًا من دراسة بحثية بين عامي 1993 و1997.

أكمل المشاركون استبيانات حول عادات نمط حياتهم وتم تحليل عينات ضغط الدم والبول لديهم.

تم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لقياس المدخول الغذائي.

وجد الباحثون أنه مع ارتفاع استهلاك البوتاسيوم لدى النساء، ينخفض ​​ضغط الدم.

ارتبطت كل زيادة قدرها 1 جرام في البوتاسيوم اليومي بانخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.4 مم زئبق لهؤلاء النساء، ولم يتم العثور على صلة بين البوتاسيوم وضغط الدم لدى الرجال.

تمت متابعة المشاركين بمتوسط ​​19.5 سنة (مما يعني أن النصف تمت متابعتهم لفترة أطول، والنصف الآخر لمدة أقصر).

خلال ذلك الوقت، تم نقل 55٪ من المشاركين إلى المستشفى أو ماتوا بسبب أمراض القلب.

بعد التعديل مع عوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم وتعاطي التبغ والأدوية الخافضة للدهون ومرض السكري والنوبات القلبية السابقة أو السكتة الدماغية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى نسبة من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 13٪ من الإصابة بالقلب.

ووجدت الدراسة أن الرجال أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 7٪ والنساء أقل بنسبة 11٪.

قال باحثون إن كمية الملح في النظام الغذائي لم تؤثر على العلاقة بين البوتاسيوم وأمراض القلب في كلا الجنسين.

وقالت فوجت في بيان صحفي: "تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال".

وأضافت: "كانت العلاقة بين أحداث القلب والأوعية الدموية والبوتاسيوم هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، ما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم."

توصي منظمة الصحة العالمية البالغين باستهلاك 3.5 جرام على الأقل من البوتاسيوم وأقل من 2 جرام من الصوديوم (5 جرام من الملح) يوميًا.