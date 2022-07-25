شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الأطعمة التى تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في العالم، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) وإلى جانب التاريخ الجيني أو العائلي للإصابة بالسرطان والعمر والسمنة وعوامل الخطر الأخرى غير القابلة للتعديل ، يلعب نمط حياتك أيضًا دورًا مهمًا في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وكشفت الأبحاث الحديثة أيضًا أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض بحوالي 20%.

ووفقًا للأطباء الفرنسيين، فإن النساء اللائي تناولن نظامًا غذائيًا نباتيًا "غير صحي" كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

تضمنت الدراسة، التي تم تقديمها في Nutrition 2022 Live Online، تحليلًا مقارنًا للأطعمة النباتية الصحية، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والكربوهيدرات "غير الصحية" - الأطعمة مثل الحبوب المكررة ، والتي تشمل الأرز الأبيض والدقيق والخبز.

بعد تتبع أكثر من 65 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث على مدى عقدين من الزمن، وجد الأطباء أن أولئك الذين تناولوا الخيارات الصحية لديهم خطر أقل بنسبة 14٪ للإصابة بسرطان الثدي، في حين أن أولئك الذين تناولوا خيارات نباتية "غير صحية" لديهم خطر متزايد بنسبة 20% للإصابة بالمرض.

وقالت سانام شاه، من مركز الأبحاث في علم الأوبئة وصحة السكان في جامعة باريس ساكلاي: "هذه النتائج تسلط الضوء على أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية الصحية وتقليل استهلاك الأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية الأقل صحة قد يساعدان في منع جميع أنواع سرطان الثدي."

دور الكربوهيدرات للجسم

وتوصي الدراسة بأن الاستغناء عن بعض الكربوهيدرات الشائعة يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.

وتشمل الأطعمة مثل البطاطس وكذلك المشروبات المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة.

ومع ذلك ، تلعب الكربوهيدرات دورًا مهمًا في جسم الإنسان، فهى أحد المصادر الرئيسية للطاقة ، فهو يساعد في الحفاظ على العضلات، ويعزز صحة الجهاز الهضمي ، كما أن بعض أشكال الكربوهيدرات تساعد أيضًا في تحسين صحة القلب والسكري.

فلماذا تبدو الكربوهيدرات غير صحية؟

الكربوهيدرات غير الصحية مقابل الكربوهيدرات "الصحية"

عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، يجب أن تلاحظ أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكربوهيدرات: السكريات والنشويات والألياف.

تسمى السكريات أيضًا الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأطعمة "غير الصحية" الشائعة مثل الحلوى والأطعمة المصنعة والصودا العادية.

النشويات هي كربوهيدرات معقدة تتكون من الكثير من السكريات البسيطة مجتمعة. يحتاج جسمك إلى النشويات لكسر السكريات وتكوين الطاقة.

أخيرًا، الألياف هي أيضًا كربوهيدرات معقدة ، لا يستطيع جسمك كسرها ولهذا السبب فإن تناول الأطعمة الليفية يبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت.

ومع ذلك ، يمكنك ببساطة تقسيم الكربوهيدرات إلى كربوهيدرات "جيدة" ، وهي كربوهيدرات معقدة ، وكربوهيدرات "سيئة" ، وهي كربوهيدرات بسيطة.

يجب التخلص من الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الصودا والحلوى والحلويات والأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

على العكس من ذلك ، تحتوي الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة على عناصر غذائية أكثر أهمية ، بما في ذلك الألياف وفيتامين ب.

عوامل الخطر الأخرى لسرطان الثدي

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بما في ذلك زيادة العمر، والسمنة، والتاريخ العائلي لسرطان الثدي ، وتاريخ التعرض للإشعاع، والتاريخ الإنجابي (مثل العمر الذي بدأت فيه الدورة الشهرية والعمر عند الحمل الأول )، وتعاطي التبغ والعلاج الهرموني بعد سن اليأس.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تقلل الخيارات السلوكية والتدخلات ذات الصلة من خطر الإصابة بالمرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتشمل هذه:

- الرضاعة الطبيعية

- نشاط بدني منتظم

- التحكم في الوزن

- تجنب التعرض لدخان التبغ

- تجنب الاستخدام المطول للهرمونات

- تجنب التعرض المفرط للإشعاع

التعرف على أعراض سرطان الثدي في الوقت المناسب

تشمل بعض أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعًا من قبل منظمة الصحة العالمية ما يلي:

- تكتل أو سماكة الثدي

- تغير في حجم أو شكل أو مظهر الثدي

- تنقير أو احمرار أو تنقر أو أي تغيير آخر في الجلد

- تغير في مظهر الحلمة أو تغير في الجلد المحيط بها (الهالة)