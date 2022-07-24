شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الإسهال.. أطعمة يجب تناولها للعلاج أبرزها الدجاج المسلوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسهال يعد من مشاكل الجهاز الهضمي التي يصاب بها البعض، وتزداد حالات الإسهال في الصيف ومع تقلب المناخ، وهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي علي الشخص المصاب، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع the-sun، فيشير الخبراء إلى أهمية تحديد نوع الطعام والقيام بحميات غذائية في فترة حدوث الإسهال، والإكثار من تناول السوائل.

وأكد التقرير ضرورة تناول وجبات صغيرة وخفيفة وتجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة، ومن ضمن هذه الأطعمة البطاطس والأرز والموز والشوربة والخضروات المسلوقة.

وأشار الخبراء في مستشفيات جامعة سانت جورج إلى أنه يجب على الشخص الذي يعاني من الإسهال بضرورة تناول هذه الأطعمة وهى أرز، مكرونة، بطاطس بدون قشر، بسكويت الدجاج المسلوق، اللحم بقري، السمك والبيض.

وحث الأطباء علي ضرورة الإكثار من تناول مصابي الإسهال بالسوائل لأنها ستساعد على تجنب الجفاف ويجب أخذ رشفات صغيرة ومتكررة من الماء، وأيضًا تناول المشروبات التي تحتوي على الماء والملح والسكر، أي يمكنك تناول العصائر الطبيعية، أو مرقة الدجاج أو اللحم.

وكما نصح التقرير بضرورة ذهاب الشخص المصاب بالإسهال في حالة وجود دم في الإسهال، أو التعرض للنزيف، أو في حالة استمرار الإسهال لأكثر من يوميين.