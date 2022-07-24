شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لإنقاص وزنك.. 3 وجبات كبيرة فى اليوم أم عدة وجبات صغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن من الضروري معرفة عدد المرات التي نتناول فيها الطعام وحجم كل وجبة، وفي الغالب، يقسم الناس نظامهم الغذائي اليومي إلى ثلاث وجبات، الإفطار والغداء والعشاء، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، يتزايد عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى وجبات متكررة وأصغر، خاصة عند محاولة إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الوجبات الصغيرة والمتكررة يمكن أن يكون لتناول وجبات صغيرة ومتكررة فوائد عديدة منها تجنب الجوع الشديد لأن وجباتك يتم تحديدها بشكل متكرر - مثل تناول الطعام كل ثلاث ساعات، وقد تشعر أيضًا أن التمثيل الغذائي لديك قد تحسن، وسيمنعك تناول الطعام بشكل متكرر من الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتك التالية لأنك لن تشعر بالجوع "كثيرًا" في أي وقت من اليوم.

ويمكن أن تساعد الوجبات المتكررة أيضًا في استقرار نسبة السكر في الدم ومنع انخفاض الطاقة على مدار اليوم.



وتشير الدراسات إلى أن زيادة تكرار الوجبات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات صغيرة متكررة لديهم مستويات كوليسترول أفضل من أولئك الذين يتناولون أقل من ثلاث وجبات في اليوم.

وقارنت دراسة أخرى تناول أقل من ثلاث وجبات في اليوم مع تناول أكثر من أربع وجبات في اليوم ووجدت أن هذا الأخير قد زاد من نسبة الكوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



من يجب أن يستهلك وجبات صغيرة متكررة؟الوجبات التي يتم تناولها بشكل متكرر ولكن بحجم أصغر قد تكون مناسبة لبعض الأشخاص وقد لا تعمل مع آخرين.

وأوجدت مراجعة نُشرت في Nutrition in Clinical Practice أن 6-10 وجبات على مدار اليوم قد تفيد الأشخاص الذين يشعرون بالشبع بكميات صغيرة من الطعام، والذين يعانون من مشاكل في الهضم ويعانون من الانتفاخ أو الغثيان أو القيء.



إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن ، فمن المهم أن تظل في حدود السعرات الحرارية اليومية وتقسيم متطلبات السعرات الحرارية على إجمالي الوجبات في اليوم.



نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن وجباتك الصغيرة يجب ألا تتكون من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة.



هل يساعد تناول 3 وجبات في اليوم على إنقاص الوزن؟

على الرغم من أن الوجبات الصغيرة والمتكررة شائعة، إلا أنها قد لا تكون مناسبة للجميع.

من ناحية أخرى ، فإن تناول ثلاث وجبات مناسبة في اليوم سيضمن لك تناول سعرات حرارية أقل ومن المحتمل أن تشعر بالشبع والشبع لفترة أطول بعد تناول وجبة صحية.



قد لا تعمل الوجبات الصغيرة مع الأشخاص المشغولين جدًا بحيث لا يمكنهم التخطيط وإعداد الكثير من الوجبات.



من ناحية أخرى، فإن قضاء بعض الوقت في تناول ثلاث وجبات مناسبة يمكن أن يشجع على الأكل الواعي مع طبق مليء بالنكهات والتغذية المختلفة.

الجانب السلبي هو أنه يمكن إعاقة رحلة إنقاص وزنك إذا كان أي من هذه الوجبات طعامًا معالجًا يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الملح. ما هي خطة الوجبات التي يجب أن تختارها؟ ما هي خطة الوجبات التي يجب أن تختارها؟

بناءً على العديد من الدراسات، لا يوجد نمط أكل معين أفضل بالتأكيد من الآخر يمكن أن يعمل كلاهما من أجلك، إذا كان تركيزك الأساسي هو نقص السعرات الحرارية وتناول الطعام الصحي واليقظ.



وبمجرد تحسين علاقتك بالطعام، ستفهم كم مرة تحتاج حقًا لتناول الطعام وما هو الأفضل بالنسبة لك.



تجنب تناول الطعام مع التلفاز أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لن تسمح لك هذه المشتتات بتناول الطعام بذهنك وستفقد مقدار ما أكلته أو في أي نقطة يتم إشباع جوعك.



للحصول على نظام غذائي صحي، ركز على تناول الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين بأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والمكسرات والبذور والبقوليات.



تجنب الوجبات السريعة المضاف إليها السكريات والدهون المتحولة والدهون المشبعة.