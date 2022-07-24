شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أعراض الأنفلونزا عليك من اليوم الأول لـ اليوم العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنفلونزا من الأمراض الشائعة ويصاب بها الكبار والصغار ولكن إهمال علاجها قد يسبب مضاعفات على الجسم، وحسب ما ذكره موقع insider بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة ، ستستمر الأنفلونزا النموذجية ما بين أسبوع إلى أسبوعين ولكن في خلال 10 أيام هناك أعراض مختلفة وهى :

اليوم الأول

تظهر الأعراض بشكل مفاجئ خلال ساعة أو ساعتين، قد تعاني من الحمى وآلام العضلات والقشعريرة والسعال وسيلان الأنف والصداع أو كل ما سبق، كثير من الناس مرهقون لدرجة أنهم يجدون صعوبة في النهوض من الفراش وقد يشعر الأطفال بالغثيان والإسهال أو القيء.

من اليوم الثانى للرابع

البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة حيث تستمر الحمى والقشعريرة وآلام الجسم يجب عليك البقاء في المنزل لمدة يوم كامل بعد اختفاء الحمى لأنه لا يزال بإمكانك نشر الفيروس لمدة خمسة إلى سبعة أيام بعد بدء الأعراض، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

اليوم الخامس

مع ارتفاع الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، تبدأ في الشعور بالتحسن ولكن ربما لا تزال تعاني من احمرار الجلد والعينين الدامعة وسيلان الأنف قد يستمر التعب لبضعة أيام إلى أسبوع.

اليوم العاشر

اختفت معظم أعراضك ، لكن السعال وسيلان الأنف والتعب يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.

تختلف علامات التحذير من الطوارئ للأطفال والبالغين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بغض النظر عن طول فترة مرض الأطفال، تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:

- تنفس سريع أو صعوبة في التنفس

- شفاه مزرقة أو لون بشرة

- ألم صدر

- آلام عضلية شديدة وصعوبة في المشي

- النوبات

- حمى فوق 104 درجة فهرنهايت

عند البالغين، تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:

- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

- ألم أو ضغط في الصدر أو البطن

- ضعف شديد

- دوخة

- ارتباك

- النوبات