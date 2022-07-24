وصفات عصير صحية لفقدان الوزن 

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تكون عصائر فقدان الوزن الصحية جزءاً من استراتيجيتك لفقدان الوزن وتعزيز الصحة،فهي غنية بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق والحفاظ على جوعك تحت السيطرة والحفاظ على جوعك لساعات، وباستخدام المكونات الصحيحة، ويمكن أن تساعد وصفات العصير على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبناء العضلات الخالية من الدهون، وزيادة التغذية اليومية.

1. عصير الفراولة

تتطلع إلى بدء يومك بتناول عصير فطور صحي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين سي والكالسيوم. في كوب واحد، يمكنك الحصول على ما يصل إلى نصف فيتامين سي يومياً.

الكمية تكفي 2

كوب فراولة مجمدة

1/2 موزة

ملعقتان كبيرتان من اللوز الخام المقطع

ملعقة صغيرة من بذور الشيا



1/4 كوب جرانولا

كوب زبادي يوناني غير محلى

كوب من حليب الصويا أو اللوز أو أي حليب آخر غير مشتق من الألبان

التغذية لكل وجبة 308 سعرات حرارية، 9 جرامات دهون، 40 جرام كربوهيدرات، 27 جرام سكر، 5 جرامات ألياف، 20 جرام بروتين.

2. عصير كالي

لست من محبي العصائر الخضراء؟ جربي عصير الكرنب الأخضر مع الأناناس. إنه منعش بشكل لا يصدق ويزيل مرارة اللفت النيء.

يوفر 29٪ من الألياف اليومية و42٪ من الكالسيوم، بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

الكمية تكفي 2

كوبان من أوراق اللفت، منزوعة السيقان



1/2 كوب لوز نيئ شرائح

موزة متوسطة الحجم مثلجة أو طازجة

1/4 كوب زبادي يوناني عادي

1/4 كوب قطع أناناس

ملعقتان كبيرتان زبدة الجوز (غير محلاة)

كوب من حليب اللوز (أو حليب من اختيارك)

ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من عسل حسب الرغبة

التغذية لكل وجبة 349 سعرة حرارية، 22 جراماً من الدهون، 31 جراماً من الكربوهيدرات، 16 جراماً من السكر، 7 جرامات من الألياف، 13 جراماً من البروتين.

3. عصير الكركم والزنجبيل الفاكهة

الكمية تكفي 2

ابدئي يومك بتناول عصير فطور مضاد للالتهابات مع الكركم والزنجبيل المعززين للمناعة.

يعد مشروباً صحياً لذيذاً مليئاً بالفيتامينات A وC. للاستمتاع به كبديل للوجبة، نضيف مغرفة من مصل اللبن أو مسحوق بروتين البازلاء.

كوب حليب لوز أو بقري أو صويا

½ موزة طازجة أو مجمدة

نصف كوب من قطع المانجو المجمدة أو الطازجة

½ ملعقة صغيرة من كركم مطحون، زنجبيل، قرفة، هيل

ملعقة صغيرة عسل

1/2 كوب مكعبات ثلج





التغذية لكل حصة 374سعرة حرارية، 11 جراماً من الدهون، 44 جراماً من الكربوهيدرات، 25 جراماً من السكر، 8 جرامات من الألياف، 31 جراماً من البروتين.

المصدر:medicalnewstoday.com

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

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