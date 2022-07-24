شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. أخطاء أثناء التمارين يمكن أن تؤدي إلى إعاقة هدف اللياقة الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نهج ثابت وروتين للياقه البدنية قد يكون أمرض يصعب تحقيقه خاصة عند النساء بسبب الكثير من العوامل، اليوم سنتحدث عن بعض الأمور الشائعة التي ترتكبها النساء اثناء ممارسة التمارين الرياضية.

أخطاء أثناء ممارسة التمارين الرياضية

فيما يلي بعض أخطاء اللياقة البدنية الشائعة التي ترتكبها النساء وفقا لموقع " timesnownews":

عدم اتباع روتين واضح:

لا يمكن للمرء أن يحقق أهداف لياقته البدنية إلا إذا اتبع روتينًا ثابتًا للتمرين، تذكر دائمًا أن الجهود المتفرقة لن تؤدي إلى نتائج منظمة.

عدم رفع الأوزان الكافية:

غالبًا ما تمتنع النساء عن رفع الاثقال خوفا من أن تجعلها ضخمة، ومع ذلك ، من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن رفع الأثقال يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة الشاملة.

تحديد أهداف غير واقعية:

عند تحديد أهداف التمرين، تأكد من جعلها واقعية وقابلة للتحقيق حتى لا تؤثر سلبًا على جسدك وحيويتك وصحتك النفسية.

التركيز على مجال واحد فقط:

لا بأس من التركيز على هدف بناء عضلات المعدة مثلا أثناء ممارسة الرياضة، ومع ذلك ، فإن تكريس نظامك بالكامل لبناء منطقة واحدة فقط يمكن أن يضر أكثر مما ينفع ، لذلك يوصى بالانغماس في تمرين متوازن.