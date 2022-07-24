شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تظهر على طفلك بسبب مرض "كاواساكى".. إحمرار الفم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرها موقع ويب ميد الطبي أن هناك 5 علامات تظهر على طفلك بسبب مرض "كاواساكى ". وترى الدراسة أنه في حالة إصابة طفلك بمرض كاواساكى سيجري طبيبك فحصًا جسديًا ويسأل عن أعراض طفلك، سيبحثون عن حمى طويلة الأمد وأربعة على الأقل من هذه العلامات الخمس:

عيون حمراء

إحمرار الشفاه والفم

أطراف حمراء منتفخة

متسرع

تضخم الغدد الليمفاوية

قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات لاستبعاد الأمراض الأخرى أو لمعرفة ما إذا كانت الحالة قد أثرت على قلب طفلك حسبما نشر موقع webmd ، وتشمل هذه:

اختبارات القلب مثل مخطط كهربية القلب ( EKG ) ومخطط صدى القلب

تحاليل الدم

اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية وتصوير الأوعية التاجية

علاج مرض كاواساكي

قد يعاني طفلك من آلام شديدة من الحمى والتورم ومشاكل الجلد . قد يصف الطبيب دواءً لجعله يشعر بالتحسن ، مثل الأسبرين والأدوية التي تمنع تجلط الدم . لا تعطي طفلك أي دواء دون التحدث إلى طبيبك أولاً.

من المحتمل أن يقوم الطبيب أيضًا بإعطائهم الجلوبيولين المناعي في الوريد (عن طريق الوريد أو IV). يحتوي هذا على بروتينات تسمى الأجسام المضادة للمساعدة في مكافحة العدوى. يكون أكثر فاعلية عندما يتناوله الطفل مع الأسبرين من الأسبرين بمفرده. سيقلل من خطر إصابة الطفل بأمراض القلب عندما يحصل عليها في وقت مبكر من العلاج.

يبدأ معظم الأطفال علاج مرض كاواساكي في المستشفى بسبب خطر حدوث مضاعفات.

مضاعفات مرض كاواساكي

قد يكون هذا المرض مخيفًا لأنه يصيب قلب الطفل. لكن معظم الأطفال يتعافون تمامًا ولا يعانون من مشاكل دائمة.

في حالات نادرة ، يمكن أن يعاني الأطفال من:

إيقاعات غير عادية للقلب (خلل النظم القلبي)

عضلات القلب الملتهبة ( التهاب عضلة القلب )

صمامات القلب التالفة (القلس التاجي)

التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية)

يمكن أن تؤدي هذه إلى مشاكل أخرى ، بما في ذلك جدران الشرايين الضعيفة أو المنتفخة. هذه تسمى تمدد الأوعية الدموية. يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بانسداد الشرايين ، والتي يمكن أن تسبب نزيفًا داخليًا ونوبات قلبية . يمكن أن يُظهر مخطط صدى القلب العديد من هذه المضاعفات.

في الحالات الشديدة ، قد يحتاج الطفل لعملية جراحية. الرضع أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة. في الولايات المتحدة ، يموت أقل من 1٪ من الأطفال أثناء المرض المبكر.

بعد اختفاء الأعراض المبكرة ، تابع مع طبيب طفلك للتأكد من أن قلبه يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها. قد يحتاجون إلى المزيد من الأشعة السينية أو مخطط صدى القلب أو مخطط كهربية القلب أو اختبارات أخرى.