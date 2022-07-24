شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعاني الشباب من النوبات القلبية؟.. خبراء: الوراثة تلعب دورًا مهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الخبراء أن الأزمة القلبية يمكن أن يحدث لأي شخص - مع وجود مخاطر عالية لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من مشاكل القلب والأوعية الدموية، حتى مثل حالات النوبات القلبية في الشباب أصبحت في تزايد.

وفقا لموقع thehealthsite "، " يتم تحديد المخاطر الوراثية لمشاكل القلب إلى حد كبير من خلال وجود قريب دم مباشر مثل الأب أو الأخ له تاريخ من النوبات والسكتات الدماغية، لذا فإن دفع الأمور عن طريق الاعتقاد بأن العمر لا علاقة له به لا يساعد.

إلى جانب علم الوراثة فأن نمط الحياة غير المستقر، وسوء خيارات الأكل ، والتوتر ، والقلق من تكرار المشكلة بين الشباب تزيد المشاكل، ويعتقد أطباء القلب أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-40 عامًا يجب أن يتم تقييم صحة قلبهم كل ثلاث إلى أربع سنوات.

كيف تمنع النوبات القلبية عند الشباب؟

في معظم الحالات ، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة الصغار على التحكم في مشاكل القلب والأوعية الدموية ، جنبًا إلى جنب مع:

ترك التدخين:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، يستخدم ما يقرب من 25 % من طلاب المدارس والكليات نوعًا من منتجات التبغ ، و 9 من كل 10 مدخنين بدؤوا بالتدخين قبل أن ينتهوا من المدرسة الثانوية، وتكشف الإحصاءات أن 90 ألف شخص يموتون كل عام بسبب أمراض القلب الناجمة عن التدخين. وبالتالي ، من المهم جدًا الإقلاع عن النيكوتين الذي يضيق الأوعية الدموية ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

الحفاظ على وزن صحي للجسم:

عادةً ما يكون ضغط الدم لدى الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن أعلى من أولئك الذين لا يعانون من زيادة الوزن، السبب الرئيسي هو سمنة الأحداث حيث يفوق عدد الخلايا الدهنية عدد الخلايا الطبيعية في الجسم، تعد زيادة النشاط البدني وخفض تناول الملح أمرًا مهمًا للغاية لمحاربة زيادة الوزن التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية تحت السيطرة.

تعاطي المخدرات:

قد يؤدي استخدام العقاقير الترويحية عند الشباب إلى إحداث فوضى في الجسم، وخاصة القلب، إدمان الماريجوانا والكوكايين شائع جدًا بين الشباب الذين لا يفهمون مخاطر تعاطي المخدرات على المدى الطويل. تزيد الأدوية من معدل ضربات القلب ، وتشد الأوعية الدموية ، وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.