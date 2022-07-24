شكرا لقرائتكم خبر عن تجويع نفسك لفقدان الوزن قد لا يكون هو الأفضل.. احذر هذه الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام باعتدال وممارسة الرياضة بشكل كافٍ للحفاظ على صحة القلب من الممارسات الرائعة لتعزيز الصحة، قد يساعد اتباع خطة غذائية معقولة وممارسة التمارين الرياضية في تقليل بعض الوزن، ولكن من المستحسن دائمًا أن تسير ببطء وإلا فقد تتسبب في تلف نظامك.

وفقا لموقع " thehealthsite " يمكن أن يتسبب الانخفاض المفاجئ في السعرات الحرارية أو بذل مجهود على نظام القلب والأوعية الدموية في إحداث ضرر أكبر مما ينفع.

عادات خاطئة في الأكل لا تساعد على فقدان الوزن

بعض عادات الأكل التي قد تزعج جسمك بدلاً من مساعدتك على إنقاص بعض الوزن.

تفادى الوجبات:

هذه من أسوأ الممارسات التي يمكن أن يتبعها المرء لفقدان الوزن، من المهم تناول الطعام بشكل صحيح وعدم تجويع نفس، إذا لم يحصل الجسم على الكمية المطلوبة من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية ، فقد يحتفظ بالخلايا الدهنية ، مما يجعل فقدان الوزن في النهاية أمرًا صعبًا.

تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين:

لا يعني خالي من الجلوتين بالضرورة انخفاض السعرات الحرارية، فقد يكون الطعام الخالي من الجلوتين طعامًا معالجًا يحتوي على مواد حافظة وقد يفسد نظامك الغذائي، أيضًا ، ما لم تكن لديك حساسية من الجلوتينات ، فلماذا يجب التخلص من مصدر رائع للطاقة؟ تدرب على الاعتدال ولكن لماذا تتجنبها تمامًا ما لم ينصحك الطبيب بذلك؟

اتباع نظام غذائي شديد الصرامة منخفض الكربوهيدرات:

قد لا يكون الإقلاع عن الكربوهيدرات هو الشيء الأكثر حكمة في القيام به، حيث إنها وقود عضلاتنا ودماغنا، قد يؤدي حرمان الجسم من الكربوهيدرات إلى تناول السكر وبعد ذلك ستفشل كل أنواع الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية.

تجنب الدهون:

تجنب الأطعمة الخالية من الدهون لن يساعدك بالضرورة على إنقاص الوزن، الدهون المشبعة على الرغم من أنها عالية السعرات الحرارية ، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، مفاصلك ، قلبك ، دماغك - كلها تتطلب القليل من الدهون لتعمل بشكل جيد. لا تلغيها إلا بوصفة طبية تطلب منك ذلك.