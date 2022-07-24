شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يجب معرفته عن جراحة زراعة العدسة (ICL)؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جراحة ICL المعروفة أيضًا باسم Collamer أو العدسات اللاصقة القابلة للزرع هي بديل لليزك ، و أثناء الإجراء ، يقوم طبيب العيون بزرع العدسات اللاصقة بشكل دائم في عينيك، حسبما نشر موقع webmd

متى سأحصل على جراحة ICL؟

إذا كنت تعاني من قصر النظر ، يمكنك رؤية الأشياء القريبة منك ولكنك تكافح للتركيز على الأشياء البعيدة. كلما كان الكائن بعيدًا عنك ، يظهر ضبابيًا. عندما تفقد عينك القدرة على التركيز على الأشياء ، فأنت بحاجة إلى علاج تصحيحي. تشمل الخيارات:

نظارات

العدسات اللاصقة

جراحة الليزك التصحيحية

جراحة ICL

تحدد شدة قصر النظر لديك خيارات العلاج المتاحة. يمكن معالجة مشكلة الانكسار الطفيفة بسهولة بالنظارات أو العدسات اللاصقة. ومع ذلك ، قد لا تكون مؤهلاً لجراحة الليزك. يساعد ICL في سد الفجوات بين أو مساعدة الأشخاص الذين يفضلون عدم ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

ما هي أنواع جراحة ICL؟

عدسة لينة

العدسة اللينة هي بالضبط ما يوحي به الاسم. العدسة مصنوعة من مادة بوليمرية تنحني بسهولة. يشبه التصميم الكولاجين الموجود في القرنية ، لذا فهو يشكل خطرًا أقل لحدوث رد فعل سلبي.

أثناء إجراء زراعة العدسة اللينة ، يقوم جراح العيون بقطع الطبقة العليا من عينك ، والتي تسمى الصلبة ، بالقرب من حافة القرنية. ثم يضعون العدسة اللينة داخل عينك خلف القزحية.

عدسة داخل العين

تم تصميم هذا النوع من جراحة ICL خصيصًا للمرضى الذين لا يستوفون معايير جراحة الليزر بسبب قصر النظر الشديد. بالنسبة لهذا النوع من الزرع ، يضع الجراح العدسة بين القرنية والقزحية حتى تتمكن عيناك من التركيز بشكل أفضل.

يستخدم الجراحون غرزًا دقيقة لإغلاق الشق حتى تبقى العدسة في مكانها. مع هذا النوع من العدسات ، تقل الوظيفة العامة مع تقدم العمر. قد يحتاج المرضى إلى نظارات قراءة لاحقًا في حياتهم. إذا أصيب المريض المصاب بعدسة باطن العين بإعتام عدسة العين ، يجب على الطبيب إزالة العدسة لإجراء الجراحة التصحيحية.

مع كلا النوعين من الجراحة ، تظل عدسة عينك الطبيعية في مكانها. تعمل العدسات المزروعة على تحسين رؤيتك دون الحاجة إلى النظارات أو العدسات اللاصقة التي تدخلها وتخرجها .

هل جراحة ICLدائمة؟

بالنسبة للجزء الأكبر ، نعم. من الممكن إزالة العدسات لكن إزالتها تتطلب جراحة أخرى. إذا اخترت إزالة العدسات بعد جراحة ICL ، فقد تكون رؤيتك أسوأ مما كانت عليه قبل الجراحة. هذا لأنه ، بمرور الوقت ، قد يحتاج البصر إلى تصحيح إضافي.

هل هناك مخاطر على جراحة ICL؟

أي إجراء طبي له مخاطر. تحدث إلى طبيب العيون الخاص بك حول إيجابيات وسلبيات جراحة ICL قبل اتخاذ قرارك.

فقدان البصر. من المحتمل أن تسوء رؤيتك بعد جراحة ICL. قد لا ينجح زرع العدسات أو قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار ببصرك.

التغييرات في الرؤية. قد يعاني مرضى جراحة ICL من الرؤية المزدوجة أو رؤية الهالات أو الوهج أو صعوبة الرؤية بوضوح في الإضاءة المنخفضة.

جراحة إضافية. إذا لم تنجح جراحة ICL الأولى ، فقد تحتاج إلى جراحة أخرى. إذا كانت العدسة خارج المركز أو تحركت خارج مكانها ، فيجب على الجراح قطع عينك مرة أخرى لضبط العدسة أو استبدالها.

النتائج غير مضمونة. قد ترغب في تحقيق رؤية مثالية 20/20 ، لكن هذا لا يحدث دائمًا. قد تتحسن رؤيتك ولكنها لا تكون جيدة كما توقعت. من الممكن أن تكون العدسة قوية جدًا أو ضعيفة جدًا لتلبية احتياجاتك الفردية. قد تتطلب الاختلافات الطفيفة نظارات قراءة أو عدسات لاصقة لتحقيق رؤية مثالية بعد الجراحة. بالنسبة لعدسات ICL غير الصحيحة بشدة ، فقد تحتاج إلى جراحة أخرى.

ضغط. قد تشعر بوجود ضغط في عينيك أو خلفها بعد الجراحة. من المحتمل أن يصف لك طبيبك دواءً لعلاج أعراض مثل الضغط ، لكن ضع في اعتبارك أن الضغط المفرط يمكن أن يؤثر على رؤيتك ، مما يؤدي إلى إتلافها بشكل دائم.

انفصال الشبكية. جراحة العين قد تسبب انفصال الشبكية. عندما يحدث هذا ، فإن الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من عينك والتي تستشعر الضوء لم تعد متصلة بالعين.

عدوى. إذا أصيبت عيناك بعد الجراحة ، فقد تكون علامة على الإصابة. في حين أن الألم وعدم الراحة شائعان ، إلا أن معظم الناس يتعافون بسرعة من جراحة ICL. عالج أي مخاوف مثل الألم أو الاحمرار أو التورم أو الالتهاب مع طبيبك.

على الرغم من المخاطر ، يمكن أن يكون إجراء ICL خيارًا رائعًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية. يمكن لطبيبك أن يخبرك إذا كنت مرشحًا جيدًا للجراحة.