تعرف على أسباب توقف التنفس أثناء النوم

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القاهرة - سامية سيد - انقطاع النفس النومي هو اضطراب شائع وخطير يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر أثناء النوم . ينتج عن الاضطراب كمية أقل من الأكسجين في الدم ويمكن أن يوقظ النائمين لفترة وجيزة طوال الليل، حسبما نشر موقع webmd

النوعان الرئيسيان لانقطاع النفس النومي هما انقطاع النفس الانسدادي النومي وانقطاع النفس النومي المركزي .

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما تكون هناك مشكلة في آليات التنفس. يحدث انقطاع النفس النومي المركزي ، أو CSA ، ليس بسبب مشكلة ميكانيكية ، ولكن لأن دماغك لا يرسل إشارات لعضلاتك بالطريقة الصحيحة. يؤدي ذلك إلى توقفك عن التنفس لفترة وجيزة أو التنفس برفق بحيث لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين.

عند البالغين ، يكون السبب الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس الانسدادي النومي هو الوزن الزائد والسمنة ، والتي ترتبط بالأنسجة الرخوة للفم والحلق. أثناء النوم ، عندما تكون عضلات الحلق واللسان أكثر استرخاءً ، يمكن أن تتسبب هذه الأنسجة الرخوة في انسداد مجرى الهواء، حسبما نشر موقع webmd

يعاني أكثر من نصف المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي من زيادة الوزن ( مؤشر كتلة الجسم 25-29.9) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30.0 أو أعلى).

زيادة الوزن بنسبة 10٪ تزيد من خطر إصابتك بانقطاع النفس الانسدادي النومي ست مرات ، على الرغم من أن التأثير ينخفض ​​بعد سن الستين.

علامة أخرى للسمنة هي حجم رقبتك. الرجال الذين يزيد محيط عنقهم عن 17 بوصة (43 سم) والنساء اللواتي يزيد محيط عنقهن عن 15 بوصة (38 سم) أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

تشمل الأسباب المحتملة أو عوامل الخطر الأخرى لانقطاع النفس الانسدادي النومي ما يلي:

ضيق الحلق

رأس مستدير

قصور الغدة الدرقية

النمو الزائد بسبب الهرمونات ( ضخامة النهايات )

الحساسية

الحاجز المنحرف (مشكلة في بنية الأنف)

الحالات الطبية التي تتسبب في احتقان المسالك الهوائية العلوية

التدخين

تعاطي الكحول أو المخدرات

غالبًا ما تشمل أسباب انقطاع النفس الانسدادي النومي عند الأطفال تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية وحالات الأسنان مثل فرط كبير . تشمل الأسباب الأقل شيوعًا وجود ورم أو نمو في مجرى الهواء ، وعيوب خلقية مثل متلازمة داون ومتلازمة بيير روبن. تتسبب متلازمة داون في تضخم اللسان واللحمية واللوزتين ، ويقل توتر العضلات في مجرى الهواء العلوي. أولئك الذين يعانون من متلازمة بيير روبن لديهم فك سفلي صغير ، ويميل اللسان إلى التكتل والسقوط في مؤخرة الحلق. على الرغم من أن السمنة في مرحلة الطفولة قد تسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي ، إلا أنها أقل ارتباطًا بهذه الحالة من السمنة لدى البالغين.

بغض النظر عن العمر ، يمكن أن يؤدي عدم علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والحوادث والوفاة المبكرة. لذلك من المهم أن يحصل أي شخص تظهر عليه علامات وأعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي - وخاصة الشخير بصوت عالٍ والاستيقاظ الليلي المتكرر متبوعًا بالنعاس المفرط أثناء النهار - على التقييم الطبي الصحيح.

أسباب توقف التنفس أثناء النوم

في كثير من الحالات ، لا يستطيع الأطباء معرفة السبب الجذري لل CSA. يطلق الأطباء على هذا الاسم الأساسي ، أو "مجهول السبب" ، CSA.

لكن بعض CSA مرتبطة بمرض آخر أو دواء أو بيئتك:

يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو قصور القلب أو الفشل الكلوي في حدوث CSA بنمط تنفس Cheyne-Stokes المميز. يطلق الأطباء على هذا CSB-CSA.

يمكن أن تتسبب أمراض القلب ومشاكل الكلى وأمراض أخرى أيضًا في عدم CSB CSA.

يحدث CSA على ارتفاعات عالية عادةً أثناء النوم عندما تكون مرتفعًا جدًا (فوق 15000 قدم). عادة ما تختفي عند العودة إلى ارتفاعات منخفضة.

بعض الأدوية والعقاقير ، وخاصة المواد الأفيونية مثل الهيدروكودون أو الفنتانيل ، يمكن أن تسبب CSA. قد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في تعديل أدويتك. تحدث إلى طبيب أو معالج إذا كنت تعتقد أنك قد تسيء استخدام الأدوية ، وخاصة المواد الأفيونية.

في الأطفال ، يكون سبب CSA غير واضح (مجهول السبب).