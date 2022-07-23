شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أم برد موسمي؟.. تعرف على الفرق بين أعراض كورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط ارتفاع حالات مرض فيروس كورونا ومع بداية موسم الرياح الموسمية، يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض تبدو متشابهة، ويوضح تطبيق دراسة UK ZOE Covid Symptom البريطاني حسب موقع " dailymail"، كيفية اكتشاف الفرق بين كورونا ونزلة برد.

وفقًا لتيم سبيكتور، عالم الأوبئة في King's College London ورئيس تطبيق الدراسة ، فإن التعب والتهاب الحلق شائعان في كلا المرضين.

ومع ذلك ، من المحتمل أن يعاني الأشخاص المصابون بـ Covid من التعب الشديد وسوء الحلق ، أكثر من ذلك في الساعات الأولى من اليوم.

وكتب سبيكتور على تويتر "الأعراض متشابهة إلى حد كبير باستثناء المزيد من التعب والتهاب الحلق بشكل عام، لذا من الأفضل أن نفترض أنه كورونا" واضاف "نأمل ان تنتهي هذه الموجة قريبا".

الموجة العالمية الحالية لعدوى كورونا مدفوعة بشكل رئيسي بمتغيرات Omicron الفرعية BA.4 و BA.5. من المعروف أنها تتجنب كل من المناعة الناتجة عن اللقاحات وكذلك من عدوى Covid السابقة.

وأشار سبيكتور أيضًا إلى أن هناك "ضعف عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد مقارنة بنزلات البرد الشائعة حاليًا".

أفاد موقع Express.co.uk أنه نصح الأشخاص بإجراء الفحوصات إذا لاحظت أعراضًا تشبه أعراض البرد، حاول إجراء الاختبار إذا استطعت. إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار ، افترض أنك حصلت على البرد والابتعاد عن الآخرين حتى تشعر بتحسن ".

وذكر التقرير أن الأعراض الشبيهة بالزكام الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها حاليًا هي: سيلان الأنف ، والتهاب الحلق ، والصداع ، والسعال المستمر ، والتعب الخفيف والشديد.