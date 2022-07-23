شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الحر تضرب أوروبا.. كيف تحافظ على سلامتك وتتجنب الجفاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن درجات الحرارة المحترقة ليست جديدة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الاستوائية، مثل أجزاء من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وما إلى ذلك، فإن الحرارة الشديدة لم يسمع بها عندما يتعلق الأمر بالدول الأوروبية والأمريكية.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن موجات الحرارة أصبحت شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم ، نتيجة لذلك تغير المناخ وعوامل أخرى، ومعرفة كيفية الحفاظ على برودة جسمك ورطوبته وصحته أثناء موجة الحر أمر بالغ الأهمية وفقا لموقع " timesnownews"

خطوات لمواجهة موجة الحر:

بصرف النظر عن الاحتماء في مكان بارد، يجب أيضًا أن تشرب كمية كافية من الماء.

إذا لم يكن لديك مكيف هواء، يمكنك رش بشرتك برذاذ من الماء البارد أو ماء بدرجة حرارة الغرفة.

إذا كانت النوافذ تسمح بدخول الكثير من الضوء وضوء الشمس والحرارة، فاحجب النوافذ ببطانية أو ستائر أغمق أثناء النهار.

في حالة عدم وجود مكيف للهواء، اترك النوافذ مفتوحة وقم بتشغيل المراوح لتدوير الهواء.

مع ارتفاع درجة الحرارة، يبدو أنه يجعلنا جميعًا أكثر سرعة في الانفعال والغضب والتوتر وأقل سعادة. عندما يشعر جسمك بـموجة حارة:

امسحي جبهتك بقطعة قماش باردة.

قل لا للدراجة على الطريق السريع.

قم بإلغاء جميع الخطط لاستكشاف المواقع والتضاريس التي لم تجربها من قبل.

تجنب التمارين الشاقة في الهواء الطلق إن أمكن.

ضع مكعبات الثلج في زجاجة الماء، خاصةً إذا كنت بالخارج.

تشعر بالحرارة الشديدة؟ استرح لبعض الوقت واستحم بالماء البارد لمساعدتك على التهدئة.

نصائح للتعامل مع الإنهاك الحراري بسرعة:

في هذا الطقس الحار بشكل لا يطاق إذا رأيت شخصًا أو نفسك يعاني من التعرق الشديد ؛ جلد بارد ، شاحب ورطب نبض سريع وضعيف الغثيان أو القيء؛ تشنجات العضلات؛ إعياء؛ دوخة؛ أو الصداع والإغماء - اعلم على الفور أن الحرارة الخارجية تسبب الفوضى داخل جسم الشخص.

تأكد من أن الشخص ينتقل إلى مكان أكثر برودة.

امنح الشخص ماءً باردًا ليشربه.

ساعد الشخص المصاب بالحرارة على إرخاء ملابسه.

إذا كان الحمام البارد ممكنًا ، تحقق مما إذا كانت الأعراض تتلاشى أو تزداد سوءًا.

إذا كان الشخص لا يتحسن في غضون ساعة ، فأسرع إلى المستشفى.