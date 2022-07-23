شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أمريكى يطور تقنية الخزعة السائلة للمساعدة في الكشف عن سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الباحثون طريقة جديدة لتتبع الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، والتي يمكن أن تساعد في المستقبل في التعرف على السرطان في وقت مبكر وإعطاء المرضى المزيد من خيارات العلاج.

وجد باحثو جامعة كاليفورنيا طريقة جديدة لتتبع الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، والتي يمكن أن تساعد في المستقبل في التعرف على السرطان في وقت مبكر وإعطاء المرضى المزيد من خيارات العلاج.

في العدد الأخير من PLOS ONE ، أفاد مختبر أبحاث الدكتورة أنيت خالد باستخدام مركب بروتيني يسمى chaperonin كعلامة جديدة للخلايا السرطانية في الدم - والتي توفر مؤشرًا أوضح على انتشار السرطان.

باستخدام العلامة الجديدة، تمكن علماء جامعة كاليفورنيا من اكتشاف المزيد من الخلايا السرطانية في الدم، وهو إجراء يسمى الخزعة السائلة، والتي يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي والرئة على مراقبة مرضهم بشكل أفضل.

تحتاج الخلايا السرطانية إلى الكثير من البروتينات لتعيش وتنتقل عبر الجسم، يسمح مجمع chaperonin للبروتينات بالانطواء إلى أشكال وظيفية ثلاثية الأبعاد، وبدون المركب، لا يمكن أن تتكون البروتينات المهمة التي تحتاجها الخلايا السرطانية.

تحتوي جميع الخلايا على مجمع تشابيرونين، لكن الخلايا السرطانية لديها مستويات أعلى بشكل ملحوظ لأنه كما يوضح الباحثين، "الخلايا السرطانية جائعة للبروتين".

في السنوات القليلة الماضية، حدد الدكتور خالد مركب تشبيرونين كمؤشر مهم لشدة السرطان وطور علاجات تعتمد على الجسيمات النانوية للبحث عن مركب تشبيرونين في الخلايا السرطانية وتدميرها، وبدون آلية طي البروتين هذه ، تموت الخلايا السرطانية وتموت.

عادة ما تستند العلامات التي تحدد الخلايا السرطانية في الدم إلى السمات الظهارية في الخلايا التي تبطن أسطح الجسم التي تنشأ منها السرطانات. وأوضح الباحثين أن مثل هذه العلامات للكشف عن الخلايا السرطانية في الدم "عامة" إلى حد ما "وتوفر القليل من المعلومات حول السرطان نفسه".

يمكن أن تأتي الخلايا السرطانية التي تتسرب إلى الدم من أي جزء من الورم ولا تنجو بعد بضع ساعات، لذلك، فإن استخدام علامة مثل مركب تشبيرونين الذي يحدد الخلايا السرطانية الخطيرة المنتشرة في الدم يمكن أن ينبه الأطباء إلى أن المريض ينتكس أو لا يستجيب للعلاجات.