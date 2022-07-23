شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يبعث الأمل لمرضى البهاق.. تعرف على طريقة استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج الأول من نوعه لمرض البهاق والذى يسمى كريم " Opzelura" الذى تنتجه شركة "إنسايتس" كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، في هذا التقرير نتعرف على بعض المعلومات عن كريم "أوبزيلورا" لعلاج البهاق، بحسب ما نشر موقعى " rxlist" و dermatologytimes".

وسبب البهاق غير معروف، لكن تأثيره الضار على نوعية حياة المرضى واضح ، حيث قد تعمل الأدوية الخاصة بهذا المرض الجلدي بشكل أبطأ مما يتوقعه المرضى ، مما يجعلهم يشعرون باليأس ويتوقفون عن تناول الأدوية.

وجاء هذا الدواء الجديد لبعث الأمل في نفوس مرضى البهاق، كعلاج لهذا المرض، يختلف عن الأدوية السابقة.

المرضى الذين يعانون من مرض نشط غير مستقر أو مرض مزمن أو حراري أو لديهم تصبغات في الرأس والرقبة هم المرشحون المثاليون للدواء الجديد.

يطرح توسيع أفق العلاج سؤالاً ملحًا: هل ستكون هذه العلاج الجديد ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها؟، لكن قال الخبراء إن الأدوية الجديدة من المحتمل أن تكون باهظة الثمن.





ما هو كريم Opzelura لعلاج البهاق وكيف يتم استخدامه؟OPZELURA هو دواء يستخدم على الجلد (موضعي) من أجل:

-علاج نوع من البهاق يسمى البهاق غير المقطعي لدى البالغين والأطفال بعمر 12 سنة وما فوق.

-لعلاج أعراض الأكزيما (التهاب الجلد التحسسي). يمكن استخدام Opzelura بمفرده أو مع أدوية أخرى.

الجرعة وطريقة الاستعمال

يطلب من المرضى وضع طبقة رقيقة من OPZELURA مرتين يوميًا على المناطق المصابة بنسبة تصل إلى 20٪ من مساحة سطح الجسم. لا تستخدم أكثر من 60 جرامًا في الأسبوع.