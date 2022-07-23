شكرا لقرائتكم خبر عن للسناجل.. دراسة تكشف: العُزاب أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها مستشفى تابع لجامعة أنهوي الطبية في الصين، أن العُزاب أو غير المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة مقارنة بالمتزوجين، بحسب موقع "نيويورك بوست".

قال البروفيسور أمان شو، الذي عمل في الدراسة لصحيفة The Mirror: "الأشخاص المتزوجون يميلون إلى أن يكونوا أفضل حالًا من الناحية المالية وقد يتلقون أيضًا التشجيع العاطفي."

عند النظر في حالات السرطان، كان لدى المتزوجين المصابين بسرطان المعدة في مراحله المبكرة أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بالمجموعات الأخرى - الأرامل، غير المتزوجين، المنفصلين، المطلقين.

نظر الباحثون في 3647 حالة في الولايات المتحدة لم ينتشر فيها السرطان إلى أعضاء أخرى في أجسام المرضى، وخلصوا إلى أنه في حين أن فرص البقاء على قيد الحياة لدى النساء أفضل من الرجال ، فإن العزاب لا يزالون عرضة للخطر بشكل غير متناسب.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن المرضى غير المتزوجين والأرامل "يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام والمساعدة الاجتماعية" فيما يتعلق بالسرطان وعلاج الرعاية الصحية.

لكن سرطان المعدة ليس العقبة الصحية الوحيدة التي يمكن أن يواجهها العزاب أظهرت الدراسات أن كونك أعزب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، أو يسبب مشاكل مالية.

وتشير أبحاث أخرى إلى العكس - أن كونك أعزب يمكن أن يحسن صحتك، حيث يتواصل العزاب أكثر، ويمضون وقتًا أطول في الراحة ، وينامون بشكل أفضل ، ولديهم ديون أقل ويصبحون أقل توترًا.

في حين أن كونك أعزب يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل صحية ، إلا أن الإجهاد يمكن أن يسبب الكثير يمكن أن يؤدي إلى الأرق وأمراض القلب والاكتئاب والألم المزمن ومشاكل في المعدة وحتى نزلات البرد.

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم يميلون إلى المشاركة في المزيد من المجموعات المدنية والفعاليات العامة، والتسجيل في المزيد من فصول الفن والموسيقى، ويخرجون لتناول العشاء أكثر من المتزوجين.