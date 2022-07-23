شكرا لقرائتكم خبر عن هل لديك نقص فى الدوبامين؟.. علامات نقص الهرمون الحيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين هو هرمون مسؤول عن وظائف مختلفة مثل الحركة، قوة الذاكرة، وتحفيز العقل، وغيرها، المستويات المنخفضة من الدوبامين في الجسم يمكن أن تؤدي إلى نقصه، وفي النهاية تسبب مضاعفات صحية أخرى.

بصرف النظر عن المكملات والأدوية، يوصى بتنظيم نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي متوازن كعلاج لهذه الحالة.

علامات نقص الدوبامين

فيما يلي بعض علامات نقص الدوبامين للبحث عن وفقا لموقع " webmd":

نقص الدوبامين في الجسم يمكن أن يدفعك إلى حالة دائمة من التعب.

تغير المزاج:

يمكن أن يكون للدوبامين تأثير على مزاجك، مثل الانتقال إلى مرحلة الحزن والغضب والتهيج وما إلى ذلك نتيجة لنقص الدوبامين.

تعرضت ذاكرتك لضربة قوية:

هل واجهت صعوبة في تذكر الأشياء؟ لا تتجاهل التناقضات في الوظيفة المعرفية لأنه يمكن أن يكون علامة على نقص الدوبامين.

التأثير على الدافع الجنسى:

يمكن أن يؤثر الدوبامين في جسمك على الرغبة الجنسية، المعروف أيضًا باسم الدافع الجنسي، احذر من أن ذلك قد يشير إلى نقص الدوبامين.

كيفية تعزيز الدوبامين

الجلوس في الشمس

الاستماع إلى الموسيقى

احصل على قسط من الراحة

ممارسه الرياضه بانتظام

إضافة البروبيوتيك لنظامك الغذائي