شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكري وصحة العين.. 3 طرق تؤثر بها هذه الحالة المزمنة على الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم ارتباطهما ببعضهما البعض كما قد يبدو، فإن مرض السكري والرؤية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في الواقع، يمكن أن يؤثر مرض السكري على أعيننا عن طريق التسبب في تضخم البقعة، وهو جزء من شبكية العين مطلوب لرؤية الأشياء وإدراكها.

مرض السكري وصحة العين

فيما يلي بعض الطرق التي يؤثر بها مرض السكري على صحة أعيننا ورؤيتنا وفقا لموقع " webmd":

وذمة البقعة الصفراء:

هذا من المضاعفات التي يسببها تراكم السوائل في البقعة مما يؤدي إلى تضخمها، وهذا يمكن أن يشوه الرؤية ويسبب ضبابية.

إعتمام عدسة العين:

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من هذه الحالة ، إلا أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وتطوره.

اعتلال الشبكية السكري:

يُعرَّف بأنه أحد المضاعفات التي تصيب العين بسبب مرض السكري، فعندما تتضرر الأوعية الدموية في عينك وتتورم، يمكن أن تتسرب السوائل وتنزف وتنتفخ، يؤدي ذلك إلى إتلاف الخلايا التي تستقبل الضوء ويمكن أن يتسبب في ظهور بقع داكنة وضبابية.