7 فوائد لإضافة الزبادى كوجبة يومية خفيفة

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحب الزبادي، فسوف تفرح بمعرفة أنها توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية لجسمك، وفقا لموقع " healthiguide"، فالزبادي هو طعام مخمر يتم صنعه عن طريق الجمع بين الحليب والبكتيريا الصحية.

وتشمل فوائد الزبادي الصحية كوجبة خفيفة: تعزيز المناعة بشكل أفضل من أعظم فوائد تناول الزبادي تحسين نظام المناعة، إذا كنت تعاني من السعال ونزلات البرد، فستجد أن إضافة الزبادي إلى روتينك اليومي يتيح لك التمتع بصحة أفضل. امتصاص الكالسيومإذا كنت تتناول منتجات الألبان من أجل زيادة تناول الكالسيوم، فإن تناول الزبادي سيسمح لجسمك بالفعل بامتصاص المزيد من الكالسيوم، وهذا لأنه يوفر لك الإنزيمات التي تحتاجها لهضمها، يمكنك بالفعل امتصاص الكالسيوم عن طريق تناول الزبادي أكثر مما يمكنك عن طريق شرب الحليب. عدوى خميرة أقلتساعد البكتيريا الصحية في الزبادي على محاربة الخميرة الزائدة في جسمك، هذا يمكن أن يقلل من عدد عدوى الخميرة التي تعاني منها، بالنسبة للنساء المعرضات للإصابة بعدوى المهبل ، فإن تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يشعر بالراحة. انتظام الجهاز الهضمييوفر تناول الزبادي لجسمك بكتيريا صحية تعمل على الحفاظ على انتظام عملية الهضم، يمكن أن يساعدك على تقليل مشاكل الإمساك والإسهال. تقليل خطر الإصابة بحساسية الطعامتشير بعض الأبحاث إلى أنه من خلال تناول المزيد من الزبادي بالبكتيريا ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمشاكل الحساسية من الطعام. يمكنك منع المشاكل وربما علاج الحساسية الغذائية بهذه الطريقة. منع الربوهناك أدلة على أن استهلاك البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي سيساعد أنسجة الرئة على البقاء بصحة أفضل، على وجه التحديد، يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الإنترلوكين مما يقلل من خطر الإصابة بالربو. تقليل الالتهاب

ترتبط العديد من الأمراض التي يعاني منها الأشخاص بالالتهابات بما في ذلك مرض السكري ومرض كرون والسرطان ومتلازمة التعب المزمن.