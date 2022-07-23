رجيم الميلك شايك لانقاص الوزن 10 كيلو

بيروت - نادين محمد - ما يعرفه الجميع هو ان هذا المشروب هو من اعداء الرشاقة. الا ان دراسة اجريت في وقت سابق اكدت عكس هذا. وبحسب الخبراء من الممكن اتباع حمية تحمل اسم الميلك شايك من اجل خسارة ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات في مدة غير طويلة.

حمية الميلك شايك



يوم الميلك شايك يوم عالمي للاحتفاء بهذا المشروب الخاص. ولهذه المناسبة من المهم الاشارة الى انه يمكن تناوله في اطار حمية خاصة. وهو ما اشارت اليه نتائج دراسة اجريت في جامعة اكسفورد وشملت 278 شخصاً يعانون من السمنة. وفي هذا السياق اشار استاذ الطب في الجامعة بول افييار، في حديث الى BBC، الى ان اتباع رجيم يستند الى تناول الميلك شايك اكثر سهولة وسرعة من انواع الرجيم التقليدية. وخلال الدراسة التي نشرت نتائجها في British Medical Journal طلب من عدد من الاشخاص اتباع حمية عادية فيما تعين على آخرين تطبيق رجيم كامبريدج وايت بلان الذي يعتمد على تناول الميلك شايك وبسكويت البروتين على ان يحصلوا على 180 سعرة حرارية كحد اقصى. واستمرت التجربة لمدة 8 اسابيع. وشمل البرنامج اليومي في الاسابيع الـ4 الاولى لهؤلاء.

- تناول مزيج يحتوي على الحليب منزوع الدسم مع القليل من الشوكولا وبروتين الصويا.

- مزيج يحتوي على الحليب منزوع الدسم، الفطر، بروتين الصويا مع قطعة من الدجاج المشوي.

- مزيج يحتوي على الحليب منزوع الدسم، خليط من البذور مع قطعة من حلوى البروتين.

اما في الاسابيع الاربع اللاحقة فكان على هؤلاء الاشخاص العودة الى تناول الاطعمة الصحية بشكل تدريجي.

نتائج حمية الميلك شايك



يمكن البدء في يوم الميلك شايك باتباع هذا الرجيم. وهو ما تشجع عليه النتائج التي توصلت اليها الدراسة. فقد تبين ان الاشخاص الذين طبقوا حمية الميلك شايك او كامبريدج وايت بلان تمكنوا من خسارة ما لا يقل عن 10.7 كيلوغرامات. كما لوحظ لديهم انخفاض في مستوى ضغط الدم وفي مستوى الكوليسترول الضار. وفي المقابل خسر من اتبعوا الحمية التقليدية 3.1 كيلوغرامات فقط.

وشرح الطبيب افييار ذلك لـBBC بالقول ان هذا البرنامج الفعال وسريع التأثير يحفز الاشخاص الذين يتبعونه على المستوى الذهني على عكس انواع الحميات العادية التي تشعر الجميع بالملل.

واشار الى انه عادة ما تتبع الخسارة السريعة للوزن استعادة سريعة له، لافتاً الى ان هذه القاعدة لا تنطبق على الاشخاص الذين يتبعون رجيم الميلك شايك. واضاف ان هذه الحمية اجراء يمكن الاطباء ان يوصوا بالاعتماد عليه لاستعادة الرشاقة من دون المعاناة من اي مشاكل صحية. واكد ان هذا يسمح بفقدان دائم للوزن الزائد وبالحد من احتمال المعاناة من امراض القلب والسكري. وهذا ما يجب تذكره في يوم الميلك شايك العالمي.



المصدر: https://www.bbc.co.uk

ملاحظة من الجميلة.نت: رغم ان هذه الحمية تستند الى دراسة علمية، الافضل عدم البدء بتطبيقها قبل استشارة الطبيب الاختصاصي واجراء الفحوصات اللازمة.



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