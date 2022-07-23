بيروت - نادين محمد - من المهم معرفة سبب الزكام في فصل الصيف. فهذا يساعد اولاً على الوقاية وثانياً على اتخاذ الاجراءات الاساسية من اجل العلاج. فمن المعروف ان الرشح او الانفلونزا هي عدوات تصيب ملايين الاشخاص حول العالم في فصل البرد اي الشتاء. لذا يتساءل الكثيرون عن سبب انتشار الفيروسات المسؤولة عنها في ايام الحر. كما يرغبون في معرفة ابرز الاعراض التي تدل على ذلك.

اعراض زكام الصيف



من الممكن المعاناة من الزكام في فصل الصيف. وغالباً ما يحدث هذا بالتزامن مع مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي. ومنها التهاب غشاء الانف والتهاب الانف والجزء الاعلى من الصدر. ويترافق هذا عادة مع هذه الاعراض.

- العطس المتكرر.

- سيلان الانف او انسداده.

- السعال.

- تهيج الحنجرة.

- الم الرأس.

- التعب غير المبرر.

- وفي حال تم الشعور بالحكة على مستوى العينين او اذا كانتا منتفختين، فهذا قد يعني المعاناة من زكام او حمى القش.

- اما في حال الاحساس بالتعب الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة، فيدل هذا على الرشح. ومن الافضل في هذه الحالة استشارة الطبيب الاختصاصي والقيام بالاجراءات التي تمنع انتقال العدوى الى اشخاص آخرين.



ما مدة زكام الصيف؟



غالباً ما تكون اعراض زكام الصيف غير خطرة. وعادة ما تدوم لمدة تراوح بين 7 ايام و14 يوماً. لكن في حال تفاقمت الاعراض بشكل مفاجئ او في حال عدم الشعور بالتحسن بعد مرور اسبوعين، من الضروري الذهاب الى عيادة الطبيب الاختصاصي.

اسباب الزكام هذا الصيف



يصيب زكام الصيف ملايين الاشخاص حول العالم. ويشعر الجميع بالحيرة حالياً بسبب عدم القدرة على التمييز بين اعراضه وبين تلك المرتبطة بعدوى فيروس كوفيد 19 ومتحوراته والتي عادت لتنتشر هذا الصيف. لذا يجب الاشارة الى بعض العوامل التي ادت الى انتشار عدوى الانفلونزا والرشح والزكام هذا الصيف.

- التخلي عن بعض عوامل الحماية وخصوصاً الكمامة، فضلاً عن اعادة فتح الاماكن العامة والسماح للجميع بالذهاب اليها بشكل طبيعي. وهذا يعني ان كثراً ما عادوا يطبقون قاعدة التباعد الاجتماعي.

- تراجع قدرة الجهاز المناعي. ففي شتاء العام 2021 تفرغ هذا الجهاز لمحاربة الفيروس المسبب لعدوى كورونا. ونظراً للاجراءات الوقائية فإنه لم يتعرض لتأثير الفيروسات الاخرى المختلفة. لذا بدا انه احتاج لاحقاً الى وقت اضافي لكي يتفاعل مع هذه الفيروسات وخصوصاً تلك المسؤولة عن الالتهابات المرتبطة بالزكام.

- وفي هذا السياق، وبالحديث عن زكام الصيف، قال طبيب الامراض المناعية ورئيس قسم الطب الداخلي في Virginia Tech Carilion School of Medicine في الولايات المتحدة الاميركية في حديث الى صحيفة نيويورك تايمز ان التعرض المتكرر لعوامل عدوى ما يحفز الجهاز المناعي ويدفعه مع مرور الوقت الى التفاعل معها. واضاف انه في حال عدم حدوث هذا التعرض او بعد حدوث الانقطاع لبعض الوقت عن سبب العدوى، يصبح هذا الجهاز اكثر بطءًا في ما يتعلق بالتفاعل مع الفيروسات. ومن الممكن الا يستجيب لها بشكل تام او ان تتأخر استجابته لها. وهذا ما ادى الى معاناة الكثيرين من الزكام في فصل الصيف.

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