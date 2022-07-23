شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العدسات اللاصقة الصلبة والفرق بينها وبين العدسات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل العدسات اللاصقة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر العمل والقيام بالمهام اليومية، ويستخدمها نحو 45 مليون شخص فى الولايات المتحدة لتصحيح رؤيتهم، والنوعان الشائعان من العدسات اللاصقة هما العدسات الصلبة واللينة، وغالبًا ما تكون العدسات الصلبة منفذة للغازات، ما يسمح للأكسجين بالوصول إلى القرنية، كما أنها أكبر من العدسات اللاصقة اللينة، وتحافظ على شكلها وتستريح حول القرنية، وفقا لما نشره موقع webmd.

ومثل العدسات اللاصقة الأخرى تصحح العدسات اللاصقة الصلبة ضعف الرؤية الناتج عن الأخطاء الانكسارية ويمكنها تصحيح:

قصر النظر

طول النظر

الرؤية مشوهة

صعوبة في الرؤية القريبة مع تقدم العمر

والعدسات اللاصقة الصلبة مصنوعة من مادة منفذة للغاز، وتسمح للأكسجين بالمرور إلى القرنية، تعتبر ذات قيمة إذا كانت القرنية لديك ذات شكل غير طبيعي، كما هو الحال في اللابؤرية والقرنية المخروطية، ويمكنك أيضًا استخدام العدسات الصلبة بعد الليزك، وهو نوع من الجراحة لتصحيح الأخطاء الانكسارية، أو عمليات زرع القرنية، والمسافة بين العدسة الصلبة والعين عبارة عن خزان تملأه بمحلول ملحي، و العدسات الصلبة مريحة للأشخاص الذين يعانون من جفاف العين.

عيوب العدسات اللاصقة الصلبة

العدسات الصلبة مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام أنواع أخرى لكن لديهم بعض العيوب

العدسات الصلبة هي أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة العدسات اللاصقة اللينة لكن يمكن استخدامها لفترة أطول.

غالبًا ما تجمع العدسات الصلبة الحطام وتحتاج إلى التنظيف أثناء النهار

قد يكون التعود على العدسات الصلبة بعد استخدام العدسات اللينة أمرًا مزعجًا

مقارنة العدسات الصلبة مع العدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة اللينة توضع على القرنية.

معظم الناس يجدونها مريحة في ارتدائها ولكن يمكن أن تكون هذه العدسات اللاصقة غير مريحة للأشخاص الذين يعانون من مرض جفاف العين، ومتلازمة ستيفنز جونسون، ومتلازمة سجوجرن، والقرنية المخروطية (القرنية ذات الشكل غير الطبيعي).

العدسات اللاصقة الصلبة أكبر من القرنية.

معظمها يبلغ قطرها من 14 إلى 24 ملم

إن مزاياها من حيث إمداد القرنية بالأكسجين معروفة منذ عقود وتمنع تلف القرنية الناجم عن نقص الأكسجين وقد تؤدي أيضًا إلى عكس الضرر الذي حدث سابقًا.