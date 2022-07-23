شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على قدميك من مخاطر مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى نحو نصف مرضى السكرى من نوع من تلف الأعصاب، ويمكن أن يكون لديك تلف فى الأعصاب فى أى جزء من جسمك، لكن غالبًا ما تتأثر الأعصاب فى قدميك وساقيك، ويمكن أن يتسبب تلف الأعصاب فى فقدان الإحساس بقدميك، ويعانى بعض الأشخاص المصابين بتلف الأعصاب من تنميل أو وخز أو ألم، لكن لا تظهر أعراض لدى البعض الآخر، ويمكن أن يقلل تلف الأعصاب أيضًا من القدرة على الشعور بالألم أو الحرارة أو البرودة، وفقا لما نشره موقع webmd.

ويمكن أن تساعد بعض عادات إدارة مرض السكرى الجيدة على منع تلف الأعصاب، ومنها عدم التدخين، اتباع خطة غذائية صحية، ممارسة النشاط البدنى، تناول الأدوية على النحو الذى يحدده الطبيب.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة

مستويات السكر في الدم التي يصعب إدارتها

الإصابة بمرض السكري لفترة طويلة، خاصةً إذا كان السكر في الدم غالبًا أعلى من المستويات المستهدفة

زيادة الوزن

أن تكون أكبر من 40 عامًا

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

ويعرضك تلف الأعصاب ، إلى جانب ضعف تدفق الدم - أحد مضاعفات مرض السكري الأخرى - لخطر الإصابة بقرحة القدم (قرحة أو جرح) يمكن أن تلتهب ولا تلتئم جيدًا، و إذا لم تتحسن العدوى بالعلاج ، فقد تحتاج إلى بتر إصبع قدمك أو قدمك أو جزء من ساقك (إزالتها عن طريق الجراحة) لمنع انتشار العدوى وإنقاذ حياتك.

نصائح لأقدام صحية

افحص قدميك كل يوم بحثًا عن أى جروح أو احمرار أو تورم أو تقرحات أو بثور أو مسامير أو أى تغيير آخر فى الجلد أو الأظافر، واستخدم مرآة إذا كنت لا تستطيع رؤية الجزء السفلى من قدميك، أو اطلب من أحد أفراد الأسرة المساعدة.

اغسل قدميك كل يوم بالماء الدافئ (وليس الساخن).

لا تمشى حافى القدمين أبدًا.

ارتدِ الأحذية التي تناسبك جيدًا.

قم بقص أظافرك بشكل مستقيم وقم بتنعيم أي حواف حادة باستخدام مبرد أظافر.

افحص قدميك في كل زيارة للرعاية الصحية .

حافظ على تدفق الدم.

اختر أنشطة صديقة للقدمين مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة.