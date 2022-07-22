شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإصابة بالقلق والاكتئاب تناول هذا الفيتامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند تعرض الجسم للإصابة بنقص فى أحد الفيتامينات يصاب بالعديد من المشاكل، ومن أشهرها الإصابة بالاكتئاب والقلق، وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر جريدة "إندبندنت"، أن هناك دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول جرعات عالية من فيتامين B6 يمكن أن يساعد فى تهدئة القلق وانخفاض فرص الإصابة بالاكتئاب.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental ، وأوضحت أن تناول المكملات الغذائية يعد من الأمور المهمة، لأنها تساهم فى تعديل مستويات النشاط فى المخ وتقى من اضطرابات المزاج أو علاجها.

وأكد الباحثون أن فيتامين B6 يمكن أن يتداخل مع كيمياء المخ ويقلل فى النهاية من مستويات القلق والاكتئاب، لأنه يساهم فى نمو المخ، وأيضا يساهم فى الحفاظ على صحة الجهاز العصبى وجهاز المناعة، لذا فتناوله بشكل مستمر يساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الإصابة بالاكتئاب.

وأجريت الدراسة على 300 شخص في متوسط ​​عمر 23 عاما، لمعرفة ما إذا كانت الجرعات العالية من B6 يمكن أن تقلل من علامات وأعراض القلق والاكتئاب، وقسم الباحثون المشاركون في الدراسة إلى مجموعات أعطي لإحداها مكملات يومية من فيتامين B6، وحصلت مجموعة أخرى على فيتامين B12، بينما تلقت المجموعة الأخيرة أقراص دواء وهمي لمدة شهر، وكانت النتيجة أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين B6 شهدوا انخفاضا ملحوظا في الاكتئاب والقلق، في حين أن أولئك الذين تناولوا فيتامين B12 أظهروا تأثيرا ضئيلا مقارنة بالدواء الوهمي خلال فترة التجربة.

وقدم التقرير الأطعمة الغنية بفيتامين B6، ومنها التونة والحمص والعديد من الفواكه والخضراوات.