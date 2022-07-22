شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأشعة السينية وأهم مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشعة السينية هي صور تستخدم جرعات صغيرة من الإشعاع لالتقاط صور لداخل الجسم تسمى الصور الشعاعية، ويمكن للأطباء أيضًا استخدام الأشعة السينية للعثورعلى شىء ابتلعه طفل أو شخص بالغ، ويمكن استخدام الأشعة السينية لفحص الرئة بحثًا عن علامات الالتهاب الرئوى أو السل، أو لمعرفة سبب ضيق التنفس، أو لمعرفة ما إذا كنت تعاني من قصور في القلب، وفقا لما نشره webmd.

ويمكن أن تساعد الأشعة السينية الأطباء في تشخيص أشياء مثل:

هشاشة العظام

المفاصل المخلوعة

التهاب المفاصل

ألم البطن، فى بعض الحالات

السرطان

تسوس الأسنان

وتشمل الطرق الأخرى التى يستخدم بها الأطباء إجراءات محددة للأشعة السينية ما يلي:

التصوير الشعاعي للثدي: هذا فحص يضع ثديك بين لوحة داعمة ولوحة ثانية تسمى مجداف، ثم يتم أخذ سلسلة من الأشعة السينية، وينظر الأطباء عن كثب في الصور بحثًا عن علامات السرطان أو مشكلات أخرى.

التصوير المقطعي المحوسب (CT): يقوم الكمبيوتر بتجميع سلسلة من الأشعة السينية ، المأخوذة من زوايا مختلفة ، لعمل صورة ثلاثية الأبعاد وإعطاء الطبيب صورة أكثر تفصيلاً.

مخاطر الأشعة السينية

الأشعة السينية هي واحدة من أقدم وأشهر أشكال التصوير الطبي، ويقول الأطباء إن فائدة إجراء التشخيص الصحيح تفوق المخاطر، ومع ذلك هناك بعض مشكلات السلامة التي يجب مراعاتها، ويمكن أن يتسبب التعرض للإشعاع كثيرًا في الإصابة بالسرطان، لكن الكمية الموجودة في الأشعة السينية منخفضة بشكل عام، والبالغون أقل حساسية للإشعاع من الأطفال.

ما لا تظهره الأشعة السينية

تعتبر الأشعة السينية رائعة للتحقق من وجود عظام مكسورة أو أسنان متعفنة، لكن اختبارات التصوير الأخرى تكون أفضل إذا كان لديك شيء يحدث لأجزاء الأنسجة الرخوة في جسمك مثل الكلى أو الأمعاء أو دماغك.