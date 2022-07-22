شكرا لقرائتكم خبر عن السعادة والحزن الزائد.. احذر من متلازمة القلب السعيد والقلب المكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون سمعت مؤخرا عن متلازمة القلب المكسور، والتى تكون نتيجة الحزن المفرط، لكن هل سمعت عن متلازمة تسمى "متلازمة القلب السعيد"؟ تشير متلازمة القلب المكسور إلى أن الشخص يمكن أن يموت بعد تعرضه لضغط شديد بسبب أى حدث حزين، ومع ذلك تشير متلازمة القلب السعيد إلى أن الناس قد يموتون أيضًا من السعادة الزائدة، كل من هذه المتلازمات لها نتائج متشابهة تقريبًا، فهى تؤثر بشكل أساسي على قلب الشخص.





ما هى متلازمة القلب المكسور؟وفقا لتقرير موقع "health site" فإن الحقيقة الأولى والأهم التى يجب ملاحظتها هى أن هذه المتلازمة نادرًا ما تكون قاتلة، وهذا هو السبب فى أنها متلازمة نادرة.

وثبت أن متلازمة القلب المنكسر مرتبطة بضغط نفسي أو جسدي كبير، والآلية الدقيقة التي يتسبب بها الإجهاد في تغيير شكل القلب والأعراض اللاحقة هي ألم الصدر وضيق التنفس.

عندما يكون الشخص تحت ضغط هائل، تلعب الهرمونات دورًا مهمًا للغاية في إطلاق الكاتيكولامينات التي تؤثر بشدة على الجسم والقلب، ويؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب ويؤدى فى النهاية إلى نوبة قلبية، هذا التأثير في المواقف العصيبة ليس مفاجئًا، فغالبًا ما يدخل الجسم والعقل في وضع القتال أو الطيران، ما يؤدى إلى إطلاق هذه الكاتيكولامينات.

وتشمل الأحداث المجهدة التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بمتلازمة تاكوتسوبو تلقى أخبار سيئة (مثل تشخيص الإصابة بالسرطان) وفقدان أحد الأحباء والعنف المنزلي وحادث سيارة وما إلى ذلك.





ما هى متلازمة القلب السعيد؟فى الآونة الأخيرة ، وصف باحثون في ألمانيا مرضى مصابين بمتلازمة تاكوتسوبو ناجمة عن أحداث سعيدة، مثل حفل زفاف وولادة الأحفاد والفوز بالجائزة الكبرى، من بين 910 مرضى فى الدراسة كان لديهم محفز عاطفي لمتلازمة تاكوتسوبو، كان 37 منهم مصابًا بمتلازمة القلب السعيد و873 مصابًا بمتلازمة القلب المنكسر، على عكس متلازمة القلب المنكسر، التي تصيب النساء بشكل أساسي، لوحظت متلازمة القلب السعيد في الغالب عند الرجال.





مضاعفات المتلازمتينتم اكتشاف أن المضاعفات الناتجة عن هاتين المتلازمتين متشابهة جدًا. يقول الخبراء أيضًا إن هذه المتلازمات تؤثر بشكل خاص على فئة واحدة من الناس، حيث يعاني بعض الأشخاص من شكل غير طبيعي للبطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية في القلب.