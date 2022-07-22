شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. ما هى كمية الماء الصحية للأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من السوائل خاصة الماء، لتجنب الإصابة بالجفاف، فيعد شرب كمية كافية من الماء أمرا حيويا بشكل عام.

وأشار التقرير المنشور فى موقع "مترو" إلى أن الكمية الموصى بها لتناول الماء أو المتعارف عليها هى لترين، وحول ذلك تقول الدكتورة سيجنى سفانفيلد، أخصائية التغذية إن الأطفال يحتاجون من 6 إلى 8 أكواب من السوائل خاصة من الماء.

وأضاف التقرير لذا فالأطفال أقل من سن الخامسة، يكفى 120-150 مل من السوائل لكل كوب، بينما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، يوصى باستخدام 250-300 مل لكل كوب، وفي حين أن هذه الكميات يمكن أن تشمل السوائل الأخرى مثل الحليب وغيره من المشروبات، فإن أفضل ما يقترحه الخبراء هو الماء العادي.

وأشار التقرير إلى أن الكمية التى يحتاجها الجسم من الأطفال حال أنه نشط وصاحب حركة شديدة، حيث يميل إلى التعرق أكثر، ما يؤدى إلى زيادة الحاجة إلى الترطيب وتناول كميات أكبر من الماء.