شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تضر بصحة أسنانك.. منها المياه الغازية الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر كثير من المشروبات بالسلب على صحة أسنانك، ويمكن أن تسبب مثل هذه المشروبات تسوس الأسنان وأمراض اللثة، لذلك يمكنك دائمًا التحول إلى بدائل صحية لا تضر بصحة أسنانك، وفى هذا التقرير نتعرف على المشروبات التى يجب تجنبها لأنها تضر بصحة أسنانك، بحسب موقع "Health".

5 مشروبات تؤثر على صحة أسنانك1. المشروبات الحمضية والسكرية

مينا الأسنان هي الطبقة الخارجية للأسنان وهي في الواقع طبقة واقية للحفاظ على صحة أسنانك، لذلك من الضروري الحفاظ على مينا الأسنان، ومع ذلك يمكن أن يؤدى الاستهلاك المفرط للسكر والحمضيات إلى إذابة مينا الأسنان، لذلك من الأفضل تجنبها.

وكشفت العديد من الدراسات أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض والسكر لها القدرة على إتلاف الأسنان.

وتعمل المشروبات الحمضية على تنعيم مينا الأسنان ما يجعل الأسنان حساسة وعرضة للتلف مثل التجاويف وتآكل الأسنان.

والسكر الموجود فى هذه المشروبات يتم استقلابه عن طريق الكائنات الدقيقة الموجودة بسبب تراكم الأطعمة على الأسنان لتوليد الأحماض التي تسبب تلف المينا.

2. المياه الغازية الدايت

قد تحتوى المشروبات الغازية الخاصة بالدايت على صفر سكر وسعرات حرارية أقل، لكنها لا تزال حمضية ولديها إمكانية أن تسبب في تآكل المينا.

3. عصائر الفاكهة

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة الطبيعية مصدرًا للفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية لجسمك، ومع ذلك فإن المستويات العالية من عصائر الفاكهة يمكن أن تضر بصحة أسنانك، لذلك يمكنك تجنب العصائر التي تحتوي على الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون لأنها أكثر حمضية.

4. مشروبات الطاقة

تحتوى المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة على الكثير من السكر، وتحتوي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة على درجة حموضة منخفضة قد تتسبب في تآكل العاج والمينا، ما يؤدي إلى فقدان كتلة الأسنان بشكل دائم وزيادة الحساسية.

العديد من المشروبات تحتوي على ألوان اصطناعية يمكن أن تغير لون الأسنان بالإضافة إلى ترميمات لون الأسنان.

5- الشاي والقهوة

تناول الكثير من الشاي والقهوة يمكن أن يضعف المينا بمرور الوقت، لكن إذا كنت حقًا بحاجة إلى الحصول عليها، فاشربها غير محلاة وأقل حمضية.

قد يؤدى شرب الشاى والقهوة بشكل متكرر إلى تلطيخ أسنانك، علاوة على ذلك يحتوي الشاي والقهوة أيضًا على السكر.