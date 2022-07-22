شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الخرافات عن البيض وتصحيحها.. الصفار يزيد الوزن الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعتقد أن تناول صفار البيض سيجعلك تكتسب وزناً؟ هذه من أشهر الخرافات الشائعة حول تناول البيض، ويعد البيض من أكثر الأطعمة الصحية والغنية بالبروتين، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الخرافات الشائعة عن البيض وتصحيحها، بحسب موقع "health".

الخرافة الأولى: يجب عدم تناول البيض كل يوم

الحقيقة: هذه هى أقدم أسطورة خاطئة عندما يتعلق الأمر بالبيض أنه لا ينبغي أكله كل يوم خاصة في فصل الصيف، والحقيقة أنه يمكنك تناول البيض يومياً باعتدال.

يعد البيض أسهل طريقة لزيادة عدد البروتينات اليومية للشخص، حيث إنه يغذى بشرتك وشعرك ويحتوى أيضًا على فيتامين ب 12 وب 6 والكولين وحمض الفوليك وفيتامين د.

الخرافة الثانية: تناول صفار البيض يمكن أن يزيد وزنك

الحقيقة أكد خبراء التغذية أن تناول صفار البيض لن يجعلك سمينًا ولا يزيد وزنك، لكن ستؤدى إزالة الصفار إلى إزالة الكثير من الفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين د.

الخرافة الثالثة: يمكن للبيض أن يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم

الحقيقة: البيض مزيج رائع للبروتين والدهون، وليس للكوليسترول الموجود في البيض أي تأثير على مستوى الكوليسترول في الدم، والبيض ملىء بالمركبات النشطة بيولوجيًا المفيدة.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هو كوليسترول جيد إنه يزيل الأنواع الأخرى من الكوليسترول من الدم، لذا فإن ارتفاع مستوى HDL قليلاً ليس سيئًا.

الخرافة الرابعة: يجب غسل البيض للتخلص من السالمونيلا

الحقيقة: يعتقد الكثيرون أن غسل البيضة من الخارج يمكن أن يقضى على كتيريا السالمونيلا، وهي البكتيريا المسئولة عن الأمراض التى تنقلها الأغذية لكن المثير للصدمة أنها تفعل العكس.

يسمح الغسل لهذه البكتيريا بالانتقال من خارج القشرة إلى الداخل لذلك، قد ينتهى بك الأمر إلى جعل الأمور أسوأ.