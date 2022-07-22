شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى هشاشة العظام.. نظام غذائى يساعدك على الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من أكثر المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا الأطفال، لكن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها لعلاج هشاشة العظام، وحسب ما ذكره موقع irishosteoporosis فهى:

يلعب الكالسيوم وفيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام، تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، أضف الكثير من الفاكهة والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى الأسماك واللحوم والأطعمة المدعمة لتمنح نفسك أفضل فرصة للحصول على عظام صحية.

من المهم أيضًا أن تكون على دراية بالأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها تمامًا، والكافيين، والكحول الزائد، والأطعمة المالحة، والمشروبات الغازية، تؤثر جميع هذه الأطعمة سلبًا على مدى امتصاص جسمك للعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها، لذا كن حذرًا بشأن المقدار الذى تتناوله من هذه الأطعمة. أهم خمسة أطعمة للحفاظ على صحة العظام ​1: منتجات الألبان أهم خمسة أطعمة للحفاظ على صحة العظام ​1: منتجات الألبان

الكالسيوم ضرورى لصحة العظام ومنتجات الألبان هى أفضل مصدر للكالسيوم. يعتبر كل من الحليب كامل الدسم وقليل الدسم، إلى جانب اللبن والجبن، خيارات ممتازة عند التفكير فى صحة العظام، يلعب الحليب المعزز، الذى يحتوى على الكالسيوم وفيتامين د، دورًا مهمًا فى التغذية والحفاظ على صحة العظام الجيدة.

تتوفر مصادر غذائية أخرى غنية بالكالسيوم مثل الخضار الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والفواكه المجففة والتوفو المدعم وفول الصويا والأرز ومشروبات الشوفان هي بدائل.





2: فواكه وخضراوات

يجب أن تكون الخضروات الورقية المليئة بالكالسيوم الدعامة الأساسية لنظامك الغذائي، اختر من الكرنب الأخضر والبروكلي واللفت والبامية والملفوف الأخضر والأبيض مفيد أيضًا للعظام.

تعتبر الطماطم أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو أمر ضرورى لصحة العظام لإضافة القليل من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائى، قم بتضمين الموز والبرتقال وعصير البرتقال والخوخ، ويعتبر الجريب فروت والفراولة والأناناس والفلفل والبرتقال مصادر جيدة لفيتامين سي.



3: الأسماك 3: الأسماك تعتبر أنواع الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين مصدرًا رائعًا لفيتامين د. هذا الفيتامين حيوي لصحة العظام لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. 4: اللحوم والأطعمة الغنية بالبروتين 4: اللحوم والأطعمة الغنية بالبروتين

يتعرض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البروتين لخطر الإصابة بكسر العظام البروتين ضروري للحفاظ على الأنسجة السليمة، بما في ذلك العظام.

تعتبر اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن مصادر ممتازة للبروتين، والبيض والجبن والفاصوليا ومنتجات الألبان هي أيضًا خيارات جيدة غنية بالبروتين.





5: الأطعمة المدعمة

غالبًا ما يُضاف الكالسيوم وفيتامين د إلى ماركات معينة من العصائر والحليب وحبوب الإفطار وشرائح الخبز، وهذا يزيد من الخيارات المتاحة لمن يعانون من هشاشة العظام لأنه من الصعب الحصول على فيتامين د من الشمس.

بدائل الحليب غير الألبان مثل حليب الصويا وحليب الأرز تأتي أيضًا في إصدارات مدعمة، ومع ذلك تحقق من الملصقات قبل الشراء، حيث يمكن أن تختلف كميات الكالسيوم.