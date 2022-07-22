شكرا لقرائتكم خبر عن هيقوى عظامك وهيسكن الألم.. تعرف على فوائد السمسم لصحتك وجمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجسم والبشرة والشعر، حيث ينصح باستخدام زيت السمسم دائما للبشرة والشعر، وحسب ما ذكره موقع maccml فإن فوائد زيت السمسم هى:





- علاج تساقط الشعرتحتوي بذور السمسم وزيتها على خصائص هائلة للشعر ومنها فيتامين ب ، مثل الثيامين ، النياسين ، حمض الفوليك ، البيريدوكسين ، والريبوفلافين، حيث تمنع تساقط الشعر وتحافظ على صحته وقوته.





- قوة العظامبذور السمسم تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم المطلوب لجسم الإنسان حتى وجود الزنك يعمل كمعدن مهم في تقوية بنية العظام، ووفقًا لدراسات متعددة فإن تناول بذور السمسم بانتظام يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.





- يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدمزعمت دراسات متعددة أن تناول بذور السمسم أو زيتها يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم خاصة لمرضى السكر على المدى الطويل، يعمل كمنظم عضوي لسكر الدم بسبب انخفاض الكربوهيدرات، والبروتينات العالية ، والدهون الصحية، بالإضافة إلى ذلك يلعب وجود البينوريسينول، وهو قشور مشتق من النباتات عالي القيمة وله تأثيرات صحية متعددة، دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيمها.





- ضبط مستوى ضغط الدم بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم، لكن هل تعلم أنها تساعد في منع ارتفاع ضغط الدم ؟ من المعروف أن الدهون المتعددة غير المشبعة والمركب الموجود في زيت السمسم تحافظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.





- مصدر عضوي للطاقة العاليةإلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن تعد بذور السمسم أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وخاصة دهون أوميغا 3 كما أنها تحتوي على كميات مرتفعة من الألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تعزز مستويات الطاقة.





- مسكن للألم والحساسيةالسمسم غني بالمعادن الأساسية ويوفر لجسمك جرعة من النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم التي يحتاجها بشدة، في حين أن النحاس مناسب للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، فإن المغنيسيوم مثالي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.